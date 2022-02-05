شبيبة القبائل تستعد لدخول دور مجموعات كأس “الكاف”

ينهي فريق شبيبة القبائل أمسية السبت تحضيراته تحسبا لمواجهة نادي روايال ليوبارد إسواتيني، لحساب إياب الدور الـ32 مكرر من كأس الكاف..

وبعدما تأجلت المباراة في ثلاث مناسبات، فإن حسم تأشيرة المرور إلى دور المجموعات، سيكون أمسية الأحد بداية من الساعة السادسة، في ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

ووصل نادي ليوبارد إلى الجزائر الجمعة، في حدود منتصف النهار، للدفاع عن حظوظه في التأهل أمام “الكناري”، خاصة وأنه حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

وسينافس المتأهل من المباراة في المجموعة الثانية لكأس الإتحاد الإفريقي التي تضم شبيبة الساورة والإتحاد الليبي وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.