شبيبة القبائل تلعب إياب نصف نهائي “الكاف” دون جمهور

قوبل الطلب الذي تقدمت به إدارة شبيبة القبائل، بخصوص حضور جماهير الفريق في إياب نصف نهائي كأس “الكاف”، بالرفض من طرف السلطات الصحية.

وكانت شبيبة القبائل قد تقدمت بطلبها بعدما رخصت “الكاف” للأندية المشاركة في نصف نهائي كأس الكونفدرالية ورابطة أبطال إفريقيا، بدخول 10 آلاف مناصر، وعرف لقاء الذهاب الذي فازت فيه “الشبيبة” على “كوتون سبور” في الكامرون حضور الجماهير، ما شجع إدارة “الكناري” على التقدم بطلب السماح بدخول الأنصار إلى ملعب 5 جويلية، يوم الأحد المقبل، لتقديم المساندة اللازمة لأشبال المدرب دنيس لافان، من أجل التأكيد والمرور إلى الدور النهائي، هذا وبعد رفض الطلب الأول، تقدت إدارة الشبيبة بطلب ثان، للسماح بدخول ألفي مناصر.