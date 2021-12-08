شبيبة القبائل تنتظر رد اللجنة العلمية في الساعات القادمة

الإدارة تؤكد استعدادها لخوض اللقاء القاري يوم 23 ديسمبر

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن إدارة النادي تنتظر رد اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء “كورونا”، بخصوص السماح لنادي روايال ليوباردس الإسواتيني بالقدوم إلى الجزائر، لخوض إياب الدور 16 من كأس الإتحاد الإفريقي أمام الشبيبة، وذلك بعد ما تم تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في وقت سابق على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو يوم 5 ديسمبر، بسبب انتشار متحور “أوميكرون” في جنوب القارة الإفريقية بشكل كبير، وهو ما جعل اللجنة العلمية المختصة في الوباء تؤكد استحالة استقبال النادي على الأراضي الجزائرية بداية الشهر الجاري. يحدث هذا في الوقت الذي راسلت فيه إدارة شبيبة القبائل كل من وزارة الشباب والرياضة وكذا الإتحاد الجزائري لكرة القدم، والتي أكدت لهما استعداد الإدارة ورغبتها في برمجة لقاء روايال ليوباردس يوم 23 ديسمبر الحالي، غير أن القرار الأول والأخير يعود إلى اللجنة العلمية.

وقالت ذات المصادر لـ”الشروق”، إنه في حال رفض اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء “كورونا” دخول ممثل الكرة الإسواتينية الأراضي الجزائرية فإن المباراة بين الناديين ستنقل خارج الوطن في قادم الأيام مع تحمل إدارة “الكناري” كافة الأعباء الخاصة بالمنافس وكذا حكام المباراة.

وفي سياق آخر، تعود شبيبة القبائل اليوم إلى أجواء التدريبات على ملعب 1 نوفمبر 1954 بتيزي وزو، لأول مرة منذ العودة من إسواتيني يوم 29 نوفمبر الفارط، وذلك بعد ما خضعت بعثة النادي للحجر الصحة في فندق مزفران بزارلدة، فضلا عن خضوع كافة الوفد لتحاليل الكشف عن “كورونا” والتي كانت كلها سلبية، علما أن المدرب التونسي للشبيبة، عمار السويح، صار يسابق الزمن من أجل تجهيز الفريق تحسبا للمواجهة القارية التي لم يتحدد بعد تاريخ خوضها، الأمر الذي سيحتم على التقني التونسي ضرورة التكثيف من حجم التدريبات لبلوغ الجاهزية عقب ابتعاد زملاء بن سايح عن أجواء التدريبات لقرابة أسبوع كامل، قبل أن تلجأ الإدارة إلى السلطات العليا في البلاد من خلال مناشدتها بالتدخل من أجل إيجاد حل لممثل الكرة الجزائرية، ليتم بعدها السماح للفريق بالتدرب في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى.