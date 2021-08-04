شبيبة القبائل تهدر نصف الذخيرة وكأس الرابطة الأمل الوحيد

لم يستثمر فريق شبيبة القبائل، في اللقاءات المتأخرة، التي تراكمت عليه بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس الكونفيدرالية الإفريقية..

ولعب “الكناري” لحد الآن مباراتين متأخرتين من أصل أربعة، خرج منهما خالي الوفاض، بهزيمة أولى أمام شباب بلوزداد في ملعب 20 أوت، بهدفين مقابل هدف واحد، ثم هزيمة ثانية أمام إتحاد العاصمة، بهدف لصفر.

وستكون المباراة المتأخرة الثالثة لشبيبة القبائل، والتي سيلعبها الجمعة أمام وداد تلمسان شكلية بنسبة كبيرة، بما أن الفوز بها لن يغيّر كثيرا من موقع الفريق في جدول الترتيب، حيث يحتل أشبال المدرب دنيس لافان المركز السابع برصيد 52 نقطة، وعلى بعد 10 نقاط كاملة عن الوصيفين شبيبة الساورة ووفاق سطيف.

وأرجع مدرب شبيبة القبائل، الهزيمتين الأخيرتين، إلى الغيابات المسجلة في التشكيلة، بسبب الإصابات، بالإضافة إلى كثافة البرمجة بخوض الشبيبة مباراة كل ثلاثة أيام، ويأمل في استرجاع المصابين والتواجد في أحسن الأحوال من الناحية البدنية لرفع التحدي أمام نجم مقرة، يوم 10 أوت في ملعب 5 جويلية.

وستكون كأس الرابطة الأمل الوحيد، المتبقي للشبيبة من أجل تحقيق أحد أهداف الموسم، وضمان المشاركة في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل، بما أن أمر التأشيرات الثلاث للمشاركة الإفريقية، وفق ثلاثي مقدمة ترتيب البطولة حسم بنسبة كبيرة، لصالح شباب بلوزداد ووفاق سطيف وشبيبة الساورة.