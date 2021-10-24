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رياضة

شبيبة القبائل تُزيح عن طريقها العقبة المغربية

علي بهلولي
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شبيبة القبائل تُزيح عن طريقها العقبة المغربية

اجتاز فريق شبيبة القبائل مساء الأحد، عقبة نادي الجيش الملكي المغربي. وحجز لِنفسه مقعدا في الدور الثالث من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وفاز فريق شبيبة القبائل بِنتيجة (2-1) على نادي الجيش الملكي المغربي، لِحساب إياب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وكان مُمثّل الكرة الجزائرية قد فاز أيضا بِالمغرب في لقاء الذهاب، لكن بِنتيجة هدف لِصفر. وهو الأمر الذي منح فريق “الكناري” تأشيرة التأهّل.

واحتضن ملعب “1 نوفمبر 1954” بِتيزي وزو أطوار مباراة العودة، تحت إدارة تحكيم من جزر الرأس الأخضر.

وسجّل فريق الشبيبة هدفَي مباراة العودة، بِواسطة المهاجم علي هارون في الدقيقة الـ 56 والوقت بدل الضّائع (90+4). بينما اهتزّت شباك حارس مرمى “الكناري” ياسين سيدي صالح، في الدقيقة الـ 58.

وهكذا التحق فريق شبيبة القبائل بِنادي شبيبة الساورة، الذي افتكّ بِدوره تأشيرة التأهّل للدور الثالث من عمر منافسة كأس “الكاف”، مساء السبت.

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