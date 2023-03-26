شبيبة القبائل ملزمة بدفع مليار و500 مليون سنتيم للإفريقي التونسي

الوداد البيضاوي يستعيد مصابيه ويفقد الحارس الأول قبل مواجهة "الكناري"

ستكون إدارة شبيبة القبائل ملزمة على دفع 80 ألف أورو، أي ما يعادل المليار و200 مليون سنتيم، إضافة إلى 200 مليون سنتيم أخرى بسبب التأخير في صب المبلغ في رصيد الإفريقي الذي هدد مسؤولوه باللجوء إلى لجنة المنازعات على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال عدم استجابة الشبيبة قبل حلول شهر أفريل المقبل.

يشار إلى أن إدارة النادي الإفريقي التونسي كانت قد راسلت نظيرتها من شبيبة القبائل منتصف شهر أكتوبر من العام الفارط، حيث طالبتها وقتها الحصول على المستحقات المالية من تحويل المهاجم رضوان زردوم إلى الشبيبة، علما أن القائمين على شؤون الإفريقي كانوا قد حذروا مسؤولي الشبيبة من التماطل في تحويل أموال الصفقة، علما أن صفقة زردوم كلفت خزينة الشبيبة وقتها قرابة المليار و200 مليون سنتيم.

وفي سياق آخر، يغيب الحارس الأول لنادي الوداد البيضاوي المغربي، الدولي رضا التكناوتي، عن مواجهة فريقه أمام شبيبة القبائل، المقررة في الفاتح من أفريل المقبل، على مركب “محمد الخامس” في الدار البيضاء، لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، وذلك عقب تعرضه للإصابة على مستوى الركبة في تربص المنتخب المغربي قبل يومين، الأمر الذي سيبعده عن الملاعب إلى غاية شهر ماي المقبل.

وبالمقابل، يستعيد منافس الشبيبة في المسابقة القارية عددا من المصابين الذين لم يشاركوا في المواجهة الفارطة أمام فيتا كلوب الكونغولي، ويتعلق الأمر بكل من زهير مترجي وحميد أحداد، ومتوسط الميدان رضا جعدي، إضافة إلى الدولي الجزائري حسين بن عيادة.