شبيبة القبائل يصطدم بالترجي أو الرجاء أو صانداونز في ربع النهائي

حمدي مطالب بتنظيم الصفوف وإصلاح عديد الأمور قبل اللقاء المقبل

يصطدم فريق شبيبة القبائل في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، إما بالترجي التونسي أو الرجاء البيضاوي المغربي أو صن داونز الجنوب إفريقي، عقب إنهائه دور المجموعات في الصف الثاني في مجموعتها خلف الوداد البيضاوي المغربي، علما أن قرعة الدور المقبل من المسابقة القارية ستسحب هذا الأربعاء في عاصمة مصر القاهرة، حيث ستلعب شبيبة القبائل ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال على ملعب 5 جويلية، على أن يلعب لقاء الإياب خارج الوطن، علما أن الدور المقبل من المسابقة القارية سيكون مقررا نهاية الشهر الحالي، بحسب البرنامج الذي يسير عليه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يشار أن شبيبة القبائل كانت قد ضيعت صدارة المجموعة الأولى، لصالح الوداد البيضاوي، عقب تعرضها، سهرة السبت، لهزيمة قاسية أمام ممثل الكرة المغربي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت على مركب “محمد الخامس” في مدينة الدار البضاء، في ختام دور المجموعات، علما أن أهداف الوداد سجلها السنغالي يولي سومبو في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضاعف النتيجة في المرحلة الثانية ذات اللاعب في الدقيقة 51، ليختتم زهير المرتجي مهرجان الأهداف في الدقيقة 87 بهدف ثالث.

وكانت الشبيبة قد لعبت أسوأ مباراة لها في دور المجموعات بتلقيها لثلاثية كاملة، حيث لم يستقبل دفاع الشبيبة ثلاثية كاملة منذ تاريخ 22 أكتوبر من العام الفارط، عندما خسرت داخل الديار بثلاثية مقابل هدفين أمام وفاق سطيف في إطار البطولة، وهو الأمر الذي فتح باب الانتقادات على المدرب ميلود حمدي من قبل عديد الوجوه الكروية التي سبق لها تقمص ألوان “الكناري” سابقا، حيث حملوا حمدي مسؤولية الهزيمة بالنظر إلى خياراته التكتيكية الذين أكدوا بخصوصها أنه لم يوفق فيها، فضلا عن اعتماده على لاعبين مصابين وآخرين لم يشاركوا كثيرا في الآونة الأخيرة، كلها نقاط جعلت ممثل الكرة الجزائرية يسقط بثلاثية نظيفة في المنافسة القارية.

وفي سياق آخر، تعود سهرة اليوم التشكيلة القبائلية إلى أجواء التدريبات على ملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو، تحضيرا للقاء الجولة المقبلة من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، في جولتها 22، أمام هلال شلغوم العيد، في مباراة مهمة بالنسبة لزملاء بومشرة، الذين سيرمون بكل ثقلهم من أجل تحقيق الانتصار ومن ثم مواصلة مشوار تفادي السقوط، على إعتبار أن الشبيبة تحتل الصف 15 في الترتيب العام برصيد 14 نقطة، مع تسجيل ناقص ثلاث مباريات أمام كل من اتحاد خنشلة، مولودية البيض واتحاد العاصمة.