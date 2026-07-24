شبيبة القبائل يفاوض رشيد غزال لتعزيز الهجوم

دخلت إدارة نادي شبيبة القبائل في مفاوضات جادة ومباشرة مع الجناح الدولي الجزائري السابق رشيد غزال، في إطار مساعيها الحثيثة لتقوية الخط الأمامي للفريق وتطعيمه بعناصر تمتلك الخبرة الكافية والجودة العالية تحسباً للاستحقاقات الكروية المقبلة.

وأصبح غزال، البالغ من العمر 34 عاماً، لاعباً حراً وبدون أي التزام تعاقدي عقب نهاية العقد الذي كان يربطه بنادي أولمبيك ليون الفرنسي مع ختام الموسم الكروي الماضي. ورغم أن النجم الجزائري لم يظهر بأفضل مستوياته المعهودة خلال حملته الأخيرة في الدوري الفرنسي، إلا أن القائمين على شؤون نادي “الكناري” يرون فيه خياراً ممتازاً وإضافة نوعية قادرة على صنع الفارق في الرابطة المحترفة الأولى، شريطة استعادته لجاهزيته البدنية والفنية الكاملة.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن جولات التفاوض بين الطرفين لا تزال متواصلة ومستمرة بغية التوصل إلى أرضية اتفاق ترضي جميع الأطراف. وفي المقابل، لا يزال الجناح الأيمن يدرس كافة الخيارات المتاحة أمامه، مع إعطائه أسبقية لمتابعة العروض واكتشاف آفاق جديدة في الدوري السعودي، رغم عدم تلقيه أي عرض رسمي وملموس من الأندية السعودية حتى اللحظة.

وتبقى صفقة انضمام رشيد غزال إلى قلعة شبيبة القبائل مفتوحة على جميع السيناريوهات والاحتتمالات خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من نتائج حاسمة في جولات المفاوضات القائمة بين إدارة النادي واللاعب.