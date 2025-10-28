شبيبة جيجل: طلاق بالتراضي مع المدرب عبد الرحمن عصمان

قررت إدارة نادي شبيبة جيجل، الاستغناء عن خدمات مدرب الفريق عبد الرحمن عصمان بالتراضي، ليعوضه المساعد فيصل لعرابي خلال الأسبوع الحالي، بحسب ما كشف عنه الفريق المنتمي إلى بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة، مجموعة “وسط – شرق”.

وكتب النادي في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تعلن إدارة شبيبة جيجل عن طلاقها بالتراضي مع المدرب الرئيسي عصمان عبد الرحمن”.

وأضاف البيان: “تعلن الإدارة في المقابل أن المدرب المساعد فيصل لعرابي سيتولى الإشراف على تدريبات النادي طيلة هذا الأسبوع وتحضير مقابلة شباب باتنة يوم الجمعة المقبل بملعب الشهيد رويبح حسين”.

وفي ختام البيان المقتضب، توجهت إدارة الشبيبة بخالص الشكر للمدرب على كل ما قدمه في الفترة التي عمل فيها مع النادي، متمنين له التوفيق في مسيرته القادمة.

وكانت شبيبة جيجل قد انهزمت أمام مولودية بجاية (1-2)، يوم السبت الفارط، لحساب الجولة السابعة من الرابطة الثانية هواة.

وعلى إثرها تراجع الفريق إلى المرتبة الخامسة برصيد 12 نقطة مبتعدا بخمس خطوات عن المتصدر اتحاد بسكرة (17 ن) وبأربع نقاط عن الملاحقين المباشرين.

ولحساب الجولة الثامنة، المقررة يوم الجمعة 31 أكتوبر، تستقبل “النمرة” فريق شباب باتنة في موعد صعب للفريقين.