شبيرة: أبواق من هنا وهناك تحاول التشويش على قمة الجزائر

اتّهم المندوب الدائم للجزائر لدى الجامعة العربية عبد الحميد شبيرة “أبواقا” بالسعي للتشويش على قمة الجامعة العربية في الجزائر، بنشر أخبار مغلوطة.

وقال شبيرة في حديث لقناة “الشروق نيوز”:”هناك أبواق من هنا وهناك، تحاول التشويش على قمة الجزائر، منذ بداية التحضير لها قبل أشهر، بنشر أخبار مغلوطة لا أساس لها من الصحة”.

قبل أن يشدّد قائلا:”نحن نفنّد بشكل قاطع هذه الأخبار التي يروّج لها بشكل مغرض، للتشكيك في نية الجزائر الصادقة، في تنظيمها ورئاستها لهذه القمة”.

من جهة أخرى، اعتبر الدبلوماسي أن “كل المؤشرات تدلّ على أن قمة الجزائر ستكون قمة تاريخية، تضيف الكثير إلى بنية العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية”.

وعن ملف إصلاح الجامعة العربية، قال شبيرة إن الجزائر أدرجت هذا الملف في أشغال القمة، حيث “ستعرض على قادة الدول المشاركة أفكارا جديدة، لم يسبق لها مثيل في تاريخ الهيئة”.

العرباوي : نفند قطعيًا مشاركة الصحراء الغربية في أشغال قمة الجزائر

وفي 28 أكتوبر 2022، فند الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، الادعاءات التي يتم الترويج لها بخصوص مشاركة الجمهورية الصحراوية العربية، في أشغال القمة العربية التي ستنعقد يومي 1 و2 نوفمبر بالجزائر.

وقال العرباوي ان “الجمهورية العربية الصحراوية ليست عضوا في الجامعة العربية وبالتالي الرئيس إبراهيم غالي ليس معنيا بأشغال قمة الجزائر”.

وتابع السفير نذير العرباوي “من يروح لهذه الأخبار المغلوطة والمغرضة يريد التشويش على اشغال القمة”، معتبرا ان بوادر نجاح القمة العربية بدأت تقلق أطرافا تشوش على الجزائر.