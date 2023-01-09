شبيهة جورجينا السعودية حديث رواد الشبكات

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تتحدث عن الشابة السعودية شبيهة جورجينا، صديقة النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو.

بطلة القصة هي التيك توكر ريما العنزي التي صنعت الحدث بعد ظهورها في عدد من الفيديوهات المتداولة عبر صفحات الفن والمشاهير.

وأطلق عليها الكثيرون لقب شبيهة جورجينا، لتشابه ملامحها مع صديقة رونالدو، ما أثار إعجابها كثيرا وفتح باب الانتقاد على مصراعيه.

وقال نشطاء إن العنزي أجمل من رودريغز، فيما هاجمها البعض بالقول إنها سعيدة لشهرتها على حساب شخص آخر.

وتعاطى مغردون مع الأمر من باب السخرية، حيث نشرو صورة لرونالدو وشخص آخر قالوا بانه شبيهه يبحث عن شبيهة لجورجينا.

يذكر أن الفيديو الأبرز لظهور ريما العنزي، كان مع مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، حيث تناولتا العشاء معاً.

وقدمت الدكتورة، الشابة بالقول: “شبيهة جورجينا، شوفوا حاطة نفس البلاشر تبعها” لترد عليها: “حياتي الله”.

وريما العنزي تيك توكر سعودية يتابعها عبر حسابها على تيك توك 83.6 ألف متابع، ولديها ملايين التفاعلات.

وتقلد في فيديوهاتها مكياج المشاهير أو حتى شخصياتهم.

شاركت عبر حسابها على تيك توك، مقطع فيديو وهي تقلد جورجينا أثناء حديثها بالعربية في احتفالية نادي النصر ترحيبا برونالدو.

وتلقت الكثير من التعليقات التي أشادت بقدرتها على تقمص شخصية رودريغز.

وكتب البعض معلقا لدى العنزي: “أحلى من جورينا يا زينك”، “والله العظيم أحلى منها”، “أنتي مشكلة والأكثر إنك تجبيهم كلهم صح”.