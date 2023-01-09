شبيهة جورجينا السعودية حديث رواد الشبكات
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تتحدث عن الشابة السعودية شبيهة جورجينا، صديقة النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو.
بطلة القصة هي التيك توكر ريما العنزي التي صنعت الحدث بعد ظهورها في عدد من الفيديوهات المتداولة عبر صفحات الفن والمشاهير.
وأطلق عليها الكثيرون لقب شبيهة جورجينا، لتشابه ملامحها مع صديقة رونالدو، ما أثار إعجابها كثيرا وفتح باب الانتقاد على مصراعيه.
شبيهة جورجينا 👀! pic.twitter.com/tLhsUXQFS3
— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 6, 2023
اجراء لقاء مع شبيهة جورجينا في مرسول بارك اليوم.
pic.twitter.com/wABmAm73A2
— Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 8, 2023
وقال نشطاء إن العنزي أجمل من رودريغز، فيما هاجمها البعض بالقول إنها سعيدة لشهرتها على حساب شخص آخر.
اقسم بالله انها احلا من جورجينا وما تستاهل كل هذا الهجوم حرام عليكم تفضلون الغرب ع بناتنا😔😔😔😔💔 pic.twitter.com/rB6lJlytNv
— 𓆩A𓆪 فانز شبيهة جورجينا😩💝💞💗💖 (@fansggoor) January 8, 2023
ذي ماتستحي على وجهها المشهب يوم انها تقول شبيهة جورجينا 😣 pic.twitter.com/t2On5QxLUl
— __ (@ReeMeeFaa) January 8, 2023
وتعاطى مغردون مع الأمر من باب السخرية، حيث نشرو صورة لرونالدو وشخص آخر قالوا بانه شبيهه يبحث عن شبيهة لجورجينا.
شبيه كرستيانو
وين شبيهة جورجينا نطلع نسوي لقاء سوا pic.twitter.com/cRzGCANWcQ
— بسام العنزي (@beso_bn) January 8, 2023
يذكر أن الفيديو الأبرز لظهور ريما العنزي، كان مع مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، حيث تناولتا العشاء معاً.
وقدمت الدكتورة، الشابة بالقول: “شبيهة جورجينا، شوفوا حاطة نفس البلاشر تبعها” لترد عليها: “حياتي الله”.
شبيهة جورجينا السعودية ريما العنزي تخطف الأنظار https://t.co/5os95xLdoZ عبر @YouTube #جورجینا #ريما_العنزي#كريستيانو_رونالدو #دكتورة_خلود
— studio mashaheer (@nourjabbr) January 8, 2023
وريما العنزي تيك توكر سعودية يتابعها عبر حسابها على تيك توك 83.6 ألف متابع، ولديها ملايين التفاعلات.
وتقلد في فيديوهاتها مكياج المشاهير أو حتى شخصياتهم.
شاركت عبر حسابها على تيك توك، مقطع فيديو وهي تقلد جورجينا أثناء حديثها بالعربية في احتفالية نادي النصر ترحيبا برونالدو.
“يخلق من الشبه أربعين”.. مقولة تنطبق على الشابة السعودية #ريما_العنزي التي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو نشرته عبر حسابها على “تيك توك” تظهر فيه وهي تقلد إطلالة #جورجينا_رودريغيز في حفل استقبال #كريستيانو_رونالدو في الرياض.
شاركوني رأيكم، هل تشبهها؟#georginarodriguez pic.twitter.com/7PJfHP9AVM
— زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) January 9, 2023
وتلقت الكثير من التعليقات التي أشادت بقدرتها على تقمص شخصية رودريغز.
وكتب البعض معلقا لدى العنزي: “أحلى من جورينا يا زينك”، “والله العظيم أحلى منها”، “أنتي مشكلة والأكثر إنك تجبيهم كلهم صح”.