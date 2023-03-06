شبيهة هنيدي تتهم رونالدو بخيانة جورجينا معها.. والنجم الكوميدي يسخر

تداول نشطاء عبر الشبكات في الساعات القليلة الماضية صور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة شابة فنزويلية، وقالوا بأنه خان جورجينا مع شبيهة هنيدي.

وكانت شبيهة النجم الكوميدي محمد هنيدي، وتدعى جورجيلايا قد أثارت جدلا واسعا، مؤخرا، بعدما زعمت أنها أقامت علاقة مع رونالدو في فندق بالبرتغال.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية فقد اعترفت جورجيلايا وهي مؤثرة مشهورة عبر شبكات التواصل بأنها تعرفت على صاروخ ماديرا في مارس الماضي أثناء وجوده في معسكر منتخب بلاده بمدينة فيلا نوا دغايا البرتغالية.

وبدأ التعارف بطلب عفوي لالتقاط صورة مع الميغا ستار، بيد أن الأمور تطورت إلى ما هو أبعد من الصداقة، مدعية في مقابلة مع صحيفة “ديلي ميل”، أن العلاقة وصلت إلى خيانة خطيبته جورجينا رودريغيز.

وفور صدور الشائعات قال المتحدث الرسمي باسم اللاعب: “هذا مجرد كذب وتشهير”.

وأضافت تقارير إخبارية أن رونالدو تدخل سريعا لقطع الطريق على الصحف الصفراء، التي ربطت بين تهمة جورجيلايا، وبين قضية اتهامه باغتصاب عارضة الأزياء كاثرين مايورغا في العام 2009.

وفور تداول الشبكات لصور جورجيلايا رفقة النجم البرتغالي انهالت التعليقات الساخرة من كل حدب وصوب على محمد هنيدي، نظرا للتشابه الكبير بينهما في ملامح الوجه.

وكعادته، تقبل الفنان المصري هذه الدعابة بروح رياضية وصدر رحب، متفاعلا مع جيش الساخرين، بتعليق أكثر سخرية.

ونشر النجم الكوميدي صورته في إحدى أدواره وهو متقمص دور فتاة ليل في فيلم “جاءنا البيان التالي”، مع تعليق “كفاية مينشن”.

وقالت صحف مصرية إن هنيدي أشار إلى معاناته في الساعات الماضية، من الأعداد الهائلة التي تربط حساباته في “السوشيال ميديا” بمواضيع وصور شبيهته اللاتينية مع رونالدو.

وقالت صحيفة إسبانية إن رونالدو سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشهورة الفنزويلية إذا استمرت في نشر مثل هذه المزاعم.

وأضافت إنه وعائلته سئموا بما في ذلك جورجينا رودريغيز، من هذا النوع من الأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من شهرتهم.