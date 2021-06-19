شبيه الأمير عبد القادر يرد على آيت حمودة بطريقته

سيد علي ربّاحي يستعيد مؤسس الدولة الجزائرية في جلسة تصوير خاصة

استعاد الممثّل سيد علي ربّاحي شخصية الأمير عبد القادر، بتركيب جلسة تصوير خاصة لشخصيّة الأمير.

الجلسة قام بها الممثل في أستوديو محترف من ماله الخاص، جاءت بمناسبة حلول الذّكرى الـ 138 لرحيله، أظهرت الشبه الكبير بينه وبين الأمير عبد القادر، وبمجرد ما نشر الفنان تلك الصور على حسابه الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي، اعتقد البعض للحظة أن الأمر يتعلق بانطلاق تصوير فيلم الأمير، لكن الفنان أوضح أنه لجأ إلى ترتيب جلسة التصوير هذه نظرا لشغفه بشخصية الأمير العظيمة، فهو أديب محارب متصوف مفكر مخطط استراتيجي سياسي، وغيرها من الجوانب التي نحن بحاجة اليوم إلى تسليط الضوء عليها، لتسويقها للأجيال القادمة.

وقال سيدي علي رباحي إن إنجاز جلسة التصوير تلك تطلبت منه أياما وبحوثا في شخصية الأمير وقراءات والعودة للوثائق والأرشيف، وحتى اللوحات الزيتية قائلا: “أنا حاليا أدرس شخصية الأمير بكل تفاصيلها من الجانب الديني والأدبي والعسكري”.

“شغفي بالأمير دفعني لتركيب جلسة تصوير لهذه لشخصية الثقيلة والعظيمة في تاريخ الجزائر”. وكشف رباحي أن الصور من إنجاز المبدع حميد ورثي في بيته بالقصبة الذي قام بتجهيز الديكور واللباس. وقال المتحدث إن جلسة التصوير تلك”لفتت نظر الجهات المعنية خاصة أحفاد الأمير”، متمنيا أن تلفت نظر المخرجين والمنتجين لإعادة إحياء مشروع فيلم الأمير، “لقد تم تخليد كل الثورات العظمى وزعمائها وأبطالها بأعمال علمية وفنية ضخمة إلا شخصية الأمير”. وقال سيدي علي رباحي إن الأمير يستحق عملا فنيا في مستوى سمعته.

وقد تزامنت جلسة التصوير مع الإساءة التي طالت الأمير من طرف النائب السابق عن الأرسيدي، نور الدين ايت حمودة، الذي اتهم مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة بالعمالة لفرنسا وبيع الجزائر، حيث أعاد سيدي علي نشر الصور التي أنجزها التي تناقلها الكثير من رواد بصفته كأفضل رد على هراء بن حمودة، فجميع الأمم لديها رموز تفتخر بها ويستحق الأمير عبد القادر أن يكون رمز الجزائر.