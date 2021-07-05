شبيه بن شيخ وصاحب شخصية بن علي في عاشور العاشر يكشف بعض الحقائق

قال بأنه أدى دورا يعجب الناس وفقط

كشف شبيه اللاعب الدولي السابق علي بن شيخ، بعض الحقائق المتعلقة باختياره لآداء دور بن علي في مسلسل عاشور العاشر.

وقال الممثل للشروق نيوز بأن جعفر قاسم أمضى قرابة الشهرين وهو يبحث عن من يجسد شخصية بن علي، ولم ينظم أبدا كاستينغ لاختيار شخصية تشبه بن شيخ.

وأضاف بأن السيناريست شفيق بركاني هو من كان يبحث في مواقع التواصل الاجتماعي ولما وجد صورته واقترحه على جعفر قاسم، رحب به ووافق على انضمامه لأنه ارتأى بأنه يناسب الدور كثيرا.

في ذات السياق قال الممثل بأن جعفر قاسم لم يقترح الدور على بن شيخ وإنما اقترح عليه أن يكون ضيف شرف، وأكد بأن شخصية بن علي خيالية وبأنه أدى دورا يعجب الناس وفقط.

بالفيديو.. جعفر قاسم يعلق لأول مرة على قضيته مع بن شيخ

علق المخرج جعفر قاسم لأول مرة على قضيته مع اللاعب الدولي السابق علي بن شيخ، بعدما رفع الأخير دعوى قضائية ضده.

وقال قاسم في اتصال هاتفي على الشروق نيوز مع الصحفي قادة بن عمار إن من حقه الاستعانة بشخص يشبه بن شيخ وليس من حقه هو الاستياء لأنه شخصية عمومية.

وأضاف: “أنا أحبه وأقدره ولكن لماذا هو عندما يظهر في البلاتوهات ينتقد ويسيئ للآخرين ولا يقبل مجرد انتقاد بسيط؟”.

وأكد بأنه تواصل مع القناة التي يعمل معها بن شيخ وعرض أن يكون ضيف شرف في المسلسل وحين تعذر ذلك استعنت بمن يشبهه.

في ذات السياق أشار إلى دور بن علي في مسلسل عاشور العاشر و أكد بأنه خيالي ولا يسيء لبن شيخ.

وقال بأنه كمخرج استغلوا شخصيته في برنامج ناس سطح وتقبل الأمر وضحك لأنه شخصية عمومية ولا بد أن يتقبل النقد.

بن شيخ يقاضي جعفر قاسم

كشفت مصادر مؤكدة للشروق أن اللاعب الدولي السابق علي بن شيخ رفع دعوى قضائية ضد المنتج جعفر قاسم، وهذا بسبب إقحام شخصه في سلسلة “عاشور العاشر 3” وهو ما اعتبره الدولي السابق إساءة لشخصه..

مطالبا بالتوقيف الفوري لهذه السلسلة، علما أن علي بن شيخ كان قد تلقى عرضا من قبل جعفر قاسم للمشاركة في السلسلة، إلا أنه رفض ذلك ما استدعى جعفر قاسم لتنظيم كاستينغ للبحث عن شخصية تشبه علي بن شيخ وهو ما حدث.