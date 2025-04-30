شبّاك وحيد للاستفادة من العقار الصناعي والسياحي والحضري

اجتماع الحكومة يتناول التفعيل الكامل لمنظومة العقار الموجّه للاستثمار

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتفعيل الكامل للمنظومة المتعلقة بالعقار الاقتصادي الموجّه للاستثمار، عبر الشباك الوحيد، تسهيلا للعمل الاستثماري.

حيث تمّ الوقوف، حسب ما أشار إليه بيان الاجتماع، على التدابير المتخذة من قبل الوكالات العقارية المتخصصة، من أجل وضع العقار الصناعي والسياحي والحضري تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

“الليثيوم مورد رئيسي في إطار الانتقال الطاقوي العالمي”

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تطوير شعبة الليثيوم في الجزائر، وفق الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية.

وتدارست الحكومة في هذا الإطار، خارطة الطريق الهادفة إلى استغلال الطاقات المنجمية الوطنية، وتطوير شبكة لتوطين القيمة المضافة، ضمن مسار تثمين هذا المورد الرئيسي في إطار الانتقال الطاقوي العالمي.

ومنتصف الشهر الجاري، أشرف وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، على مراسم إبرام اتفاق شراكة وتعاون بين الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، والخبير الدولي الجزائري في مجال بطاريات الليثيوم البروفيسور كريم زغيب.

ويهدف الاتفاق إلى “تجسيد مشروع استراتيجي متكامل، يشمل تثمين الموارد المنجمية الوطنية، من ليثيوم وحديد وفوسفات. من أجل إنتاج خلايا بطاريات LFP محليا، وفق المعايير الدولية”.

“البكالوريا المهنية لتكوين يد عاملة مؤهلة”

وتناول الاجتماع أيضا، مدى تقدم تنفيذ برنامج تطوير وتأهيل محطات تصفية المياه المستعملة. “الذي من شأنه المساهمة في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، فضلا عن رفع نسبة المياه المعالجة لإعادة استعمالها في قطاعي الفلاحة والصناعة”، يقول ذات البيان.

وفي قطاع التربية، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع البكالوريا المهنية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترقية وتثمين التعليم المهني، وضمان مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، من خلال تكوين وتوفير يد عاملة مؤهلة.

كما تابعت الحكومة مدى تقدم الأشغال لإنجاز بعض مشاريع الهياكل الصحية والرياضية الكبرى. مع الحرص على إنجازها في الآجال المحدّدة، ودعوة القطاعات المعنية إلى ضمان استغلالها وتوفير المعدات اللازمة فور استلامها.