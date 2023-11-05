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الشروق العربي
موضة المحجبات

شتاء محتشم في 5 تنسيقات أنيقة

الشروق العربي
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شتاء محتشم في 5 تنسيقات أنيقة

لاتجد المحجبات صعوبات في اختيار طلاتها فالشتاء محتشم من تلقاء نفسه لا يحتاج إلى من يفتي عليه بالسترة، ولكن مشكلة الموضة الشتوية أن فيها قطع كثيرة احيانا التنسيق فيها صعب للغاية. الشروق العربي تقدم لكن 5 تنسيقات لشتاء دافئ نسبيا.

شتاء بالجلد والجينز

لوك شتوي بامتياز بالدنيم او قماش الجنيز يضم قميص نصفه بالجلد ونصفه بالدنيم وسروال مستقيم والتنسيق مع حقيبة يد مربعة وبوتس أسود.

محجبة تنافس الحطة

إطلالة كاسيكية نوعا ما بنوكروم اي بلونين ، التنورة والكنزة باللون الأسود والبلايزر باللون الجملي، اما الاكسسوارات فقليلة، الحذاء من نوع الموكاسان الأسود منسق مع نظارات من نفس اللون.

الذهبي لايليق إلا بالاسود

فخامة اللونين الاسود والذهبي تظهر جليا في هذا اللوك الحجابي البسيط في شكله الجرئ في جزمته الطويلة الذهبية وهو عبارة عن معطف طويل اسود فوق سروان وكنزة … الاكسسسوار الذهبي يضفي على الاسود بريقا لا يوصف.

محجبة في شوبينغ

طلة طاجوال لليوم، مكونة من سروال اسود وتوب أبيض دافئ مع سترة بنية فاتحة بأزرار وياقة التنسيق مع حقيبة سوداء كبيرة وحذاء رياضي أبيض.

الاخضر في استقبال الشتاء

لوك نهاية الخريف هذا هو،  بلون أخضر فاتح عبارة عن اونسوبل من قطعتين توب بأزرار وسروال من نفس القماش، التنسيق بحقيبة فنتايج بنية بالازهار ومعطف كاشمير رمادي.

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