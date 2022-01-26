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رياضة
لعب للعديد من الأندية الجزائرية والتونسية

شتال يشارك التدريبات مع الكاظمة الكويتي

الشروق الرياضي
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شتال يشارك التدريبات مع الكاظمة الكويتي
أرشيف

شارك لاعب خط الوسط، الجزائري، جمال الدين شتال، في تدريبات ناديه الجديد، الكاظمة الكويتي. وكان شتال (29 عاما)، قد وصل إلى الكويت للالتحاق بصفوف الفريق.

وظهر شتال بصورة جيدة، خلال المران الأول له مع السفير. وتحدث مع المدرب البوسني داركو، وتعرف على زملائه في الفريق. وغاب عن التدريبات العديد من اللاعبين الأساسيين، بسبب انضمامهم إلى المنتخب الذي يستعد لوديتين ضد منتخب ليبيا. وتعاقد كاظمة مع شتال، قادما من نادي البنزرتي التونسي، لتدعيم صفوفه خلال الدور الثاني من الدوري الممتاز.

وكان أمين سر كاظمة، يوسف بوسكندر، قد أكد في حوار لكووورة الأسبوع الماضي، حاجة الفريق إلى صانع ألعاب قبل التعاقد مع شتال. ودافع شتال عن ألوان اتحاد العاصمة ومولودية بجاية ودفاع تاجنانت واتحاد بلعباس وشباب بلوزداد والبنزرتي التونسي. يذكر، أن كاظمة يتربع على صدارة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، متفوقا على الكويت والقادسية، صاحبي المركزين الثاني والثالث، بفارق نقطة واحدة.

ع. ع

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