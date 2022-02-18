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رياضة

شتي: لا يهمنا الملعب الذي يحتضن لقاء الذهاب أمام الكاميرون

سليم.ع
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شتي: لا يهمنا الملعب الذي يحتضن لقاء الذهاب أمام الكاميرون

أكد مدافع المنتخب الوطني إلياس شتي، أن ظروف مباراة ذهاب الدور الفاصل أمام الكاميرون، ستكون صعبة، وأن اللاعبين جاهزون للعب في أي ميدان.

وقال لاعب الترجي التونسي في تصريحات له، عقب حلوله بالجزائر رفقة ناديه لمواجهة شباب بلوزداد: “خيبة الكان لم تأت في وقتها، لدينا هدف هو التأهل إلى المونديال سنعمل من أجل تحقيقه”.

وأضاف شتي: “كلاعبين ليس لدينا مشكل في الملعب الذي يحتضن لقاء الذهاب، وندرك أننا لن نجد بساطا أحمرا في انتظارنا هناك”.

وتابع الدولي الجزائري: “ندرك بأن المهمة لن تكون سهلة، لكن سنخوض لقاءين في مدة أسبوع، وعلينا بذل كل المجهودات من أجل التأهل وتحقيق ما ينتظره الشعب الجزائري”.

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