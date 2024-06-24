شتي ودراوي يفسخان عقدَيهما مع الوداد المغربي

فسخ اللاعبان الجزائريان إلياس شتي وزكريا دراوي، الإثنين، عقدَيهما مع نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وكان المدافع شتي (29 سنة) ومتوسّط الميدان دراوي (30 سنة) قد التحقا بالوداد في صيف 2023، لِمدّة ثلاثة مواسم (لِكليهما).

وخاض شتي 16 مباراة في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية في الموسم المُنقضي، نظير 43 مواجهة لِدراوي، مع تسجيله 3 أهداف.

وتتنافس كبرى نوادي البطولة الوطنية على الاستفادة من خدمات الثنائي شتي ودراوي، أبرزها مولودية الجزائر وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل.