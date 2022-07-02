شتي يتفاوض مع هذا النادي الأوروبي

يرغب اللاعب الدولي الجزائري إلياس شتي في تغيير الأجواء، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المدافع شتي (27 سنة) مع نادي الترجي التونسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

ويوجد ابن عنابة هذه الأيّام بِفرنسا، كما ذكرته تقارير صحفية تنتمي إلى البلد، السبت.

ويُريد إلياس شتي فسخ عقده مع نادي الترجي التونسي، والانضمام إلى فريق أونجي الفرنسي. استنادا إلى المصادر ذاتها.

ومعلوم أن فريق أونجي الفرنسي يملك أسهمه ويرأسه رجل الأعمال الجزائري المغترب سعيد شعبان، كما يضمّ في صفوفه متوسط الميدان والدولي السابق نبيل بن طالب (27 سنة)، حتى صيف 2025.

وكان شتي رفقة مُواطنَيه المدافعَين عبد القادر بدران ومحمد الأمين توغاي، قد احتفظوا بِلقب البطولة التونسية مع فريقهم الترجي الرياضي، في الـ 26 من جوان الماضي.

وفاز الترجي الرياضي بِنتيجة (2-1) على الزائر نادي بن قردان، بينما تعادل الاتحاد المنستيري بِحصّة (2-2) مع المضيف النادي الصفاقسي. في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة اللّقب للبطولة التونسية.

وسجّل المدافع إلياس شتي الهدف الثاني لِفريقه الترجي الرياضي في مرمى نادي بن قردان، وهدف الفوز وأيضا اللّقب، في الوقت بدل الضائع (90+7). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وشارك شتي وتوغاي أساسيَين مع فريقهما الترجي في مواجهة نادي بن قردان، بينما غاب زميلهما بدران بِسبب عقوبة الإيقاف.

وأسدل الترجي الرياضي ستار المنافسة يجمع 24 نقطة في الصّدارة، متبوعا في المركز الثاني بِنادي الاتحاد المنستيري الذي حاز 22 نقطة. وهي الحصيلة التي منحت الترجي امتياز الاحتفاظ بِلقب بطولة تونس.

وإذا كان فريق الترجي الرياضي قد احتفظ بِلقب بطولة تونس للمرّة السادسة على التوالي، فإن اللاعبين بدران وتوغاي وشتي باتوا يجمعون في رصيدهم 3 ألقاب.

ويلعب عبد القادر بدران (30 سنة) في صفوف الترجي التونسي منذ صيف 2019، بِعقدٍ تنتهي مدّته في الـ 30 من جوان الحالي. وانضمّ إلياس شتّي (27 سنة) إلى الفريق ذاته في صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023. والتحق محمد الأمين توغاي (22 سنة) بِالترجي في جانفي 2020، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.