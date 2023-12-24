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رياضة

شتي يثبت مكانته الأساسية مع الوداد البيضاوي

طارق.ب
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شتي يثبت مكانته الأساسية مع الوداد البيضاوي

واصل الدولي الجزائري إلياس شتي تأكيد مكانته الأساسية مع نادي الوداد البيضاوي، بعد ما شارك للمرة الثانية على التوالي كأساسي في مباراة يوسفية رشيد، حيث ساهم إلياس شتي في فوز فريقه الوداد البيضاوي بهدف دون رد ضمن منافسة البطولة المغربية.

واستعاد شتي مستواه ولياقته المعهودة في وقت سابق، الأمر الذي سيجعله يشارك بانتظام مع النادي المغربي، والتي قد تصعب مهمته في العودة إلى البطولة الوطنية، خاصة مع العروض التي تلقاها من قطبي العاصمة الجزائرية، وتقديم وفاق سطيف لعرض رسمي من أجل الظفر بخدمات مدافع الترجي السابق.

يذكر أن شتي لازم كرسي الاحتياط منذ بداية البطولة، مع المدرب السابق رمزي، قبل أن يستعيد نشوة المباريات منذ مجيء المدرب التونسي فوزي البنزرتي، والذي يعرف جيدا إمكانيات ابن مدينة عنابة بحكم المستويات التي قدمها سابقا مع الترجي التونسي في البطولة ورابطة الأبطال الإفريقية.

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