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رياضة

شتي يرفض العودة إلى تونس ويصّر على فسخ عقده

سليم.ع
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شتي يرفض العودة إلى تونس ويصّر على فسخ عقده

يصّر مدافع المنتخب الوطني المحلي إلياس شتي على مغادرة الترجي التونسي في الميركاتو المقبل، بسبب مستحقاته العالقة.

وأكد مصدر مقرب لـ”الشروق نيوز”، أن شتي يرفض العودة إلى تونس، و يصر على فسخ عقده مع الترجي، من أجل المغادرة في فترة الإنتقالات المقبلة.

وأضاف نفس المصدر أن المدافع شتي اشتكى الترجي لدى لجنة المنازعات بـ “الفيفا” بسبب مستحقاته العالقة، مؤكدا أنه في حال فسخ عقده مع النادي التونسي ستكون وجهته الدوري القطري.

وقدّم شتي مردودا في المستوى خلال كأس العرب، التي توّج بها رفقة المنتخب الوطني، حيث كان من أكثر اللاعبين مشاركة.

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