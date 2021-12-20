شتي “يُراسل” بلماضي

يتطلّع اللاعب الدولي الجزائري وبطل العرب إلياس شتي، إلى خوض المنافسة العالمية الغالية، وتحديدا مونديال قطر المُبرمج ما بين نوفمبر وديسمبر 2022.

وشارك المدافع شتي في كل مقابلات المنتخب المحلّي أساسيا، وساهم بِقوّة في إحراز الجزائر كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وقال إلياس شتي: “إذا اتّصل بي الناخب الوطني (بلماضي)، فسوف آتي بِكلّ فرح وسرور. بِالعمل الجاد والمثابرة لا شيء مستحيل. هدفي هو أن أكون مع الجزائر في قطر العام المقبل لِخوض المونديال”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ابن عنابة لِموقع “الفيفا”، بعد المباراة النهائية لِكأس العرب بين المنتخب المحلّي ومنافسه التونسي، بِمدينة الخور القطرية مساء السبت الماضي.

وأضاف إلياس شتي: “”في كأس العرب 2021 بِقطر، أظهرنا أنّنا فريق جيّد قادر على المنافسة مع أي منتخب”، نأمل أن نُكرّر ذلك مرّة أخرى في المكان ذاته بعد عام من الآن”. في إشارة إلى تظاهرة كأس العالم.

وسبق للمدافع شتي خوض مقابلتَين دوليتَين مع “محاربي الصّحراء”، نسخة الناخب الوطني جمال بلماضي.

ويرتبط إلياس شتي (26 سنة) مع نادي الترجي التونسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023.