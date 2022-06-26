“شتي” يُهدي الترجي اللّقب التونسي

3 دوليين جزائريين يحتفظون بِالامتياز

احتفظ ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين مساء الأحد، بِلقب البطولة التونسية مع فريقهم الترجي الرياضي.

ويتعلّق الأمر بِالمدافعين عبد القادر بدران ومحمد الأمين توغاي وإلياس شتي.

وفاز الترجي الرياضي بِنتيجة (2-1) على الزائر نادي بن قردان، بينما تعادل الاتحاد المنستيري بِحصّة (2-2) مع المضيف النادي الصفاقسي. في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من مرحلة اللّقب للبطولة التونسية.

وسجّل المدافع إلياس شتي الهدف الثاني لِفريقه الترجي الرياضي في مرمى نادي بن قردان، وهدف الفوز وأيضا اللّقب، في الوقت بدل الضائع (90+7). كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وشارك شتي وتوغاي أساسيَين مع فريقهما الترجي في مواجهة نادي بن قردان، بينما غاب زميلهما بدران بِسبب عقوبة الإيقاف.

وأسدل الترجي الرياضي ستار المنافسة يجمع 24 نقطة في الصّدارة، متبوعا في المركز الثاني بِنادي الاتحاد المنستيري الذي حاز 22 نقطة. وهي الحصيلة التي منحت الترجي امتياز الاحتفاظ بِلقب بطولة تونس.

وإذا كان فريق الترجي الرياضي قد احتفظ بِلقب بطولة تونس للمرّة السادسة على التوالي، فإن اللاعبين بدران وتوغاي وشتي باتوا يجمعون في رصيدهم 3 ألقاب.

ويلعب عبد القادر بدران (30 سنة) في صفوف الترجي التونسي منذ صيف 2019، بِعقدٍ تنتهي مدّته في الـ 30 من جوان الحالي. وانضمّ إلياس شتّي (27 سنة) إلى الفريق ذاته في صيف 2019، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2023. والتحق محمد الأمين توغاي (22 سنة) بِالترجي في جانفي 2020، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2024.