شجار أطفال ينتهي بجريمة قتل في تيارت

شقيق الضحية يرقد بالمستشفى في حالة خطيرة

اهتز مساء الإثنين، حي كارمان، وهو أكبر تجمع سكني بمدينة تيارت، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في الثلاثينيات من العمر على يد جاره، ويتعلق الأمر بالضحية “ز،ع،ق”، الذي قتل بعد ما تلقى طعنة خنجر قاتلة على مستوى القلب، فيما تعرض شقيقه الأصغر والبالغ من العمر 16 سنة لضربات بواسطة آلة حادة استوجبت نقله على وجه السرعة نحو مستشفى يوسف دمرجي لتلقي العلاج وهو بحالة خطيرة.

ووقعت الجريمة، إثر شجار وقع بين جارين في حدود السابعة مساء، بسبب شجار بين الأطفال، تطور لاحقا إلى شجار جماعي بين الجيران أفضى إلى وقوع الجريمة. وفتحت قوات الدرك الوطني تحقيقا في هذه الحادثة بعد توقيف الجاني المفترض وعدد من المشاركين في الشجار.

للإشارة، فإن عائلة الضحية فقدت ابنا ثانيا قبل نحو سنة ونصف، خلال محاولة للهجرة السرية عن طريق البحر، لتتفاجأ العائلة بفقدان ابن آخر بطعنة خنجر، وهي الحادثة المأساوية التي اهتزت لها ولاية تيارت.

ويعتبر حي كارمان من بين الأحياء الكبرى بمدينة تيارت والذي يضم تجمعا سكنيا كبيرا، إذ تنعدم به التغطية الأمنية بشكل كاف، ما جعل سكان الحي عرضة للسرقات والاعتداءات. وطالب سكان الحي في العديد من المرات بضرورة فتح مركز للأمن الحضري بمنطقتهم، على غرار باقي أحياء مدينة تيارت، من أجل بسط الأمن وحماية المواطنين وأملاكهم.