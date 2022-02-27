شجار بين شقيقين ينتهي بجريمة قتل

جنايات بجاية أدانت المتهم بـ20 سنة سجنا

قضت، محكمة الجنايات ببجاية، الأحد، بالمؤبد في حق شاب متابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في حق شقيقه الذي كان في حالة سكر، على مستوى منطقة أوزلاقن ببجاية.

وقائع القضية حسب ما جرى خلال جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2018، أين غادر الضحية منزله العائلي وهو في حالة سكر، حيث اعتاد التجول ثملا بالقرية، ما دفع والدته لإرسال أخيه من أجل إعادته للبيت، حتى لا يسبب لهم مشاكل، بالمنطقة، واستجاب المتهم لطلب والدته، غير، أنه توجه قبل ذلك، حسب النيابة، إلى المطبخ وأخذ معه السكين، وأقدم على إزهاق روح شقيقه، بواسطة 5 طعنات على مستوى الصدر والرقبة، وضربه بالحجارة على الوجه والرأس، قبل أن يغادر المكان، ليُعثر عليه في اليوم الموالي، جثة هامدة، وسط بركة من الدماء.

دفاع المتهم الذي قدم طلبات بإعادة تكييف القضية من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إلى جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، أوضح أن تصريحات والدة الضحية والمتهم، أشارت إلى عدم وجود خلافات سابقة بينهم، مشيرة أن الضحية كان يفرط في الشرب، إلى درجة أنه كان يتجرد من ثيابه، ويتسبب في مشاكل بالقرية، ما يدفع المتهم إلى العمل على منع أخيه من الخروج من البيت لتفادي المشاكل، وذكرا أن توجهه في تلك الليلة خارج المنزل، لإحضار أخيه كان استجابة لطلب الوالدة، ولم يكن على تخطيط وترصد مسبق من قبله، كما أن المتهم، يضيف الدفاع، كان هو الآخر في حالة سكر، وعقب استفزاز الضحية له، دخل في شجار معه عرف نهاية مأساوية.

النيابة من جهتها التمست الإعدام في حق المتهم، قبل أن تقضي محكمة الجنايات بالحكم السالف ذكره.