شجار حول “قبعة” ينتهي ببتر يد شاب بواسطة “ساطور”!

التماس 7 سنوات حبسا نافذا بحق المتهم

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، الثلاثاء، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق شاب عشريني متهم بالضرب والجرح بسلاح أبيض، على خلفية اعتدائه على جاره بواسطة ساطور، مخلفا إصابته بالشلل وبتر أصابع يده اليسرى.

التفاصيل، حسب ما ناقشته المحكمة، تعود لشكوى أودعها الضحية “ب.ق” البالغ من العمر 38 سنة، أمام مصالح الأمن الحضري ببرج البحري، تفيد بتعرضه لاعتداء مسلح من ابن حيه أثناء خلاف نشب بينهما، مضيفا أن خلفيات الحادثة تعود إلى مناوشات كلامية نشبت بينه وبين شقيق المتهم لقيام الأخير بنزع قبعة من رأس طفل صغير ولدى تدخله لإعادتها له، توجه المتهم نحوه مباشرة، ثم وجه له ضربة قوية بـ”ساطور” على رقبته قبل أن يتصدى لها ويصاب بجروح خطيرة، تسببت في بتر أصابع يده اليسرى وإصابته بالشلل وعجز كلي عن استخدام يده.

الضحية ولدى مثوله أمام المحكمة، كشف عن حجم الضرر الذي لحق به، بعد خضوعه لعملية جراحية بمستشفى سليم زميرلي، لم تكلل بالنجاح وعجز طبي بمدة مفتوحة تجاوزت 60 يوما، قائلا إنه لم يعد قادرا على استعمال يده أو تحريكها رغم إجراء عملية جراحية مستعجلة لتخفيف الأضرار الناتجة عن الاعتداء.

وعلى لسان محاميه، طالب الضحية بتعويض مالي قيمته 500 مليون سنتيم وتعيين خبير لفحصه وتحديد حجم الإصابة التي أصبحت عاهة مستديمة، مع التماس إعادة تكييف القضية إلى جناية الضرب والجرح العمدي المفضي لعاهة مستديمة.

بالمقابل، اعترف المتهم أثناء استجوابه، بضربه الضحية، وفند التصريحات التي جاء بها، قائلا إن السبب كان استفزازه بكلام بذيء أمام منزله وخلال مطالبته بمغادرة المكان رفض ذلك، واضطر -حسب أقواله- إلى الاختباء لعدة أشهر بين الأحراش والأدغال بعيدا عن منزله قبل أن يتم توقيفه وإحالته على المحاكمة.