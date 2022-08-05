شجار عائلي بين شاب ووالده ينتهي بجريمة قتل بشعة!

المتهم وجه لأبيه ضربات مميتة بساطور

أقدم شاب، في العقد الثالث من العمر، على إزهاق روح والده بطريقة بشعة، بعدما وجه له عدة ضربات قاتلة على مستوى الرأس بواسطة آلة حادة “ساطور”، الأمر الذي تسبب في وفاته مباشرة قبل نقله إلى المستشفى.

الجريمة اهتز لها حي محي الدين بالعاصمة، قبل أيام، عندما أنهى شاب ثلاثيني حياة والده البالغ من العمر 50 سنة بضربات ساطور قاتلة، وذلك أثناء خلاف عائلي بين أفراد الأسرة، داخل مسكنهم العائلي سرعان ما تطوّر إلى شجار وتشابك بالأيدي، لم يتردد خلاله الجاني في الاعتداء على والده مسبّبا له نزيفا حادا بالرأس لفظ على إثره آخر أنفاسه قبل وصوله إلى المستشفى، ثم لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في الملف، انتهت بتوقيف الجاني بعد مدة قصيرة من اختفائه، وإحالته إلى التحقيق الأمني وسماع أقواله عبر محضر رسمي. وبحسب المعلومات الأولية، فقد اعترف القاتل بتفاصيل جريمته وخلفياتها قبل أن يأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاختصاص الإقليمي بسيدي أمحمد، بإيداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، ومتابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في انتظار استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.