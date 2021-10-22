شجار عائلي يخلف 6 جرحى بين أبناء العمومة ببوحاتم في ميلة

شهدت بلدية بوحاتم الواقعة أقصى غرب عاصمة الولاية ميلة، نهاية الأسبوع المنصرم، معركة حامية الوطيس استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء، من عصي وقضبان حديدية وغيرها، حيث أفاد مصدر للشروق أن شجارا وقع في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء الفارط، بين عدد من الأشخاص ينتمون إلى عائلة واحدة بالمكان المسمى مرج الكبير التابع لبلدية بوحاتم..

على خلفية نشوب مناوشات بين العائلتين سرعان ما تطورت إلى مشادة بين مجموعة من أبناء العمومة، استعملت فيها الحجارة ومختلف أنواع الأسلحة البيضاء خلفت إصابة العديد من الأشخاص تترواح أعمارهم بين 15 و58 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم من وصفت جروحه بالخطيرة، والذين تلقوا عدة ضربات بواسطة آلة حادة على مستوى الوجه والأطراف العلوية، نقلوا إثرها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية بوحاتم، أين تم تحويلهم على الفور إلى مستشفى محمد مداحي بفرجيوة نظرا لخطورة الإصابة، فيما تعرض آخرون إلى إصابات عميقة على مستوى الظهر واليدين، نقلوا رفقة باقي المصابين من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد مداحي ببلدية فرجيوة لتلقي العلاج.

وتفيد ذات المصادر، أن أسباب الشجار الذي وقع أبناء العمومة يعود إلى أمور عائلية يرجح أنها بسبب الأرض، فيما تبقى حيثياته مجهولة، والأكيد أن الأمور تطورت إلى معركة عنيفة بعد أن التحق بالمتشاجرين إخوتهم وأبناء العمومة، حيث وصل عددهم إلى 20 شخصا، مما خلف 6 جرحى من كلا الطرفين نقلوا للمصالح الطبية، الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الدرك الوطني لفك الشجار وإعادة الهدوء والأمن إلى المنطقة، فيما بادر أعيان المنطقة رفقة بعض العقلاء لوأد الفتنة بين أبناء العائلة.