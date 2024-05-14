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رياضة

شجار عنيف بين الخليفي ومبابي قبل مباراة تولوز

عمر سلامي
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شجار عنيف بين الخليفي ومبابي قبل مباراة تولوز
أرشيف
الخليفي ومبابي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، عن شجار وقع بين رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، وكيليان مبابي نجم الفريق، الأحد الماضي، قبل انطلاق مباراة تولوز.
وحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن مبابي وناصر الخليفي تشاجرا في ملعب حديقة الأمراء قبل المباراة.

وأوضحت الصحيفة أن الخليفي طلب من مبابي، تفسير سبب عدم ذكر اسمه في الفيديو الذي نشره، وأعلن من خلاله الرحيل عن الفريق.

وأعلن مبابي الجمعة الماضي، رحيله عن باريس عقب نهاية الموسم الجاري، في مقطع فيديو بثه عبر حساباته الرسمية، ووجه من خلاله الشكر لجميع قيادات النادي والمدربين الحاليين والسابقين، باستثناء الخليفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخليفي أراد الحصول على توضيح من مبابي عن سبب تجاهله.

وذكرت “لوباريزيان” أن ذلك كان في اجتماع بينهما فقط في إحدى الغرف، قبل ساعة من انطلاق المباراة ضد تولوز، لكن سرعان ما توترت الأجواء بينهما بشدة.

وختمت أنه بسبب المشاجرة بين الخليفي ومبابي تأخرت عملية الإحماء للاعبي باريس سان جيرمان.

بالفيديو.. هكذا ودعت جماهير باريس سان جيرمان مبابي

ودعت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي النجم كيليان مبابي، الذي خاض الأحد مباراته الأخيرة مع النادي، على ملعب حديقة الأمراء.
ورفع مشجعو نادي باريس سان جيرمان، “تيفو” خاص بمبابي ورددوا هتافات له، ووجهوا له التحية.

ومن جهته، حرص مبابي، الذي سجل هدف فريقه في اللقاء الذي انتهى بخسارة النادي الباريسي 1-3، على تحية “ألتراس” النادي الباريسي قبل انطلاق المباراة.

وتواجد مبابي في التشكيل الأساسية لباريس سان جيرمان في مواجهة تولوز، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الفرنسي.

وتعد مباراة تولوز، المباراة رقم 307 لمبابي مع باريس سان جيرمان بمختلف المسابقات، منذ التحاقه بالفريق في موسم 2017 – 2018.

وسجّل كيليان مبابي 255 هدفًا وقدم 108 تمريرة حاسمة، وحقق 13 لقبا مع الفريق، أبرزها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

وأعلن مبابي مؤخرا رحيله رسميا عن نادي باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي، وحسب تقارير إعلامية فإن اللاعب على وشك ترسيم التحاقه بنادي ريال مدريد الإسباني.

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