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شجار عنيف بين امرأة ورجل دين داخل عيادة.. ما قصة الفيديو الذي أثار ضجة؟

جواهر الشروق
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شجار عنيف بين امرأة ورجل دين داخل عيادة.. ما قصة الفيديو الذي أثار ضجة؟

أثار مقطع فيديو وثق لحظة شجار عنيف بين سيدة ورجل دين داخل إحدى العيادات بمدينة قم الإيرانية ضجة وجدلا واسعين، فيما أعرب الكثيرون عن تضامنهم مع المرأة التي كانت تدافع عن خصوصيتها.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية ويظهر في المقطع الذي لاقى تفاعلا فقد بدأ الشجار بعدما قام رجل الدين بتصوير المرأة التي كانت تحمل طفلها داخل العيادة، ولم يكن حجابها ثابتا على رأسها، فيما يبدو أنها محاولة منه لتقديم شكوى إلى شرطة الأخلاق أو السلطات المختصة.

وتطور الشجار بعد أن طلبت تلك السيدة من الرجل أن يحذف صورتها، خوفا من الاعتقال، بسبب مخالفتها لقوانين الملابس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، لكنه رفض الاستجابة لطلبها ليعلو صراخها ويلتف المتواجدون حولهما.

وحاولت امرأة اخرى التدخل لحذف بالفيديو بأخذ هاتفه لكنه لحق بها واستعاده وأصر على الشكوى، ما أثار غضبا عبر شبكات التواصل من تدخل الرجل في خصوصيات المرأة وتصويرها دون إذنها.

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