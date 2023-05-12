شجار مسلح بين شابين ينتهي بإصابة أحدهما بالشلل !

التماس 10 سنوات سجنا نافذا للجاني

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة الخميس، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق شخص يدعى”ق.م” بتهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، بعدما تسبب في إصابة جاره بشلل كلي على مستوى اليد نتيجة طعنه بسكين خلال خلاف نشب بينهما.

ملابسات الحادثة انطلقت من شجار عنيف وقع بين المتهم والضحية القاطن بمنطقة القبة بسبب خلافات سابقة بينهما أثناء مطالبة المتهم باسترجاع مبلغ مالي قارب 4 ملايين سنتيم كان يدين به للضحية، بعدما تسبب الأخير في خسائر فادحة بسيارة إستأجرها من محل لكراء السيارات يخص المتهم نتيجة تعرضها لحادث مرور، وبعد تماطل الضحية في إرجاع المبلغ المتفق عليه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالمركبة، تطور الخلاف بينهما من مناوشات وملاسنات إلى شجار حاد بالسكاكين، أين باغت المتهم الضحية بطعنات على مستوى ذراعه الأيسر مخلفا له جرحا خطيرا كلفه إصابته بشلل كلي حسب تقرير الطبيب الشرعي.