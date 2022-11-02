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هذا ما قاله القادة العرب في قمة الجزائر (مباشر)
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شجرة زيتون فلسطين تعانق تربة الجزائر

الشروق أونلاين
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