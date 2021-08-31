شحنة جديدة من لقاح سينوفاك تصل إلى الجزائر

استلمت الجزائر، الإثنين، بمطار هواري بومدين الدولي، شحنة جديدة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كوفيد-19 تحتوي على أكثر من 500 ألف جرعة.

وأفاد بيان للوزارة الوصية أنه “في إطار مبادرة آلية كوفاكس، استلمت وزارة الصحة اليوم الإثنين 30 أوت 2021 شحنة تحتوي على 600 567 جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كوفيد- 19 بمطار هواري بومدين”.

للتذكير، كانت الجزائر قد استملت،الخميس الماضي، شحنتين من لقاحي أسترا زينيكا و “جونسون اند جونسون” الأمريكي، وهذا في إطار نفس الآلية.