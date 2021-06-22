شحنة من القمح الروسي في طريقها إلى الجزائر

لأول مرة منذ 4 سنوات

من المتوقع أن تقوم الجزائر باستيراد 28 ألف طن من القمح من روسيا، حسبما كشف عنه رئيس المركز التحليلي بمشغل خطوط السكك الحديدية الروسي روساجروترانس.

وقال إيجور بافنسكي من روساجروترانس لوكالة “رويترز” إن شحنة القمح المتجهة إلى الجزائر يجري تحميلها في أحد موانئ البحر الأسود، مضيفا أنها ستكون الأولى التي تتسلمها الجزائر من القمح الروسي منذ ديسمبر 2016.

وتعد روسيا من أكبر مصدري القمح في العالم وتسعى جاهدة لدخول السوق الجزائرية، التي تعتبر من بين القليل من كبار المستوردين الذين لا يتعاملون معها منذ فترة.

وفي أكتوبر الماضي، خففت الجزائر بعض مواصفاتها، مما أتاح للمتعاملين طرح القمح الروسي وغيره من أقماح البحر الأسود في مناقصات تُشترط فيها نسبة أعلى للمكون البروتيني.

غير أن الديوان المهني للحبوب فرض في الوقت نفسه معيارا صارما لمواصفات جودة أخرى، قال متعاملون إنها ستجعل الموردين يتوخون الحذر عند عرض القمح الروسي.

ويترقب المتعاملون كيف سيقًيم الديوان المهني للحبوب الشحنة الروسية، خاصة وأنه رفض في الآونة الأخيرة شحنتين إحداهما من قمح الطحين الفرنسي والأخرى من القمح الصلد الكندي.

وقال تجار إنه لا توجد صلة فيما يبدو بين رفض الجزائر الأسبوع الماضي الشحنة الفرنسية، التي قالت السلطات إنها عثرت على حيوانين نافقين فيها، وبين شحنة القمح الروسي التي كانت مقررة بالفعل.