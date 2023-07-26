شحن السيارات الكهربائية.. عرقاب يكشف الجديد

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إن 300 عمود شحن كهربائي للسيارات سيستكمل إنجازه مع نهاية سنة 2023.

وقال عرقاب، الأربعاء، خلال إشرافه على تدشين أول محطة شحن كهربائي بمنتزه الصابلات إن تدشين أعمدة شحن السيارات الكهربائية تعتبر خطوة مهمة والعملية ستعمم عبر كامل التراب الوطني.

وأشار الوزير عرقاب إلى أنه مع نهاية سنة 2024 سيتم إنجاز 1000 عمود لشحن السيارات الكهربائية عبر الولايات.

كما أوضح عرقاب أن سونلغاز ستنتهي قريبا من إنشاء 100 عمود لشحن السيارات الكهربائية عبر محطات الخدمة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب.

وأضاف عرقاب قائلا: “ما هذه إلا بداية وسنشهد قريبا إنشاء محطات لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة واستخدام الهيدروجين كمزيج طاقوي يجسد حقيقة سياسة التحول الطاقوي التي تنتهجها الجزائر.”