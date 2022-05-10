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الجزائر
مديرون يطالبون بمراجعة الاعتمادات المالية

شح ميزانية المدارس يهدد تحضيرات الدخول المقبل

نشيدة قوادري
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شح ميزانية المدارس يهدد تحضيرات الدخول المقبل
أرشيف

استعجل مديرو المتوسطات والثانويات، تدخل وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد للرفع في ميزانية المدارس السنوية التي قلصت بنسبة 60 بالمائة منذ 7 سنوات، لكي يتسنى لهم توفير كافة الوسائل والإمكانيات المادية لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.

أوضحت الأمينة الوطنية المكلفة بالإعلام والاتصال بنقابة المجلس الوطني المستقل لمديري التعليم المتوسط شايب سعاد لـ”الشروق”، أنه بات من الضروري إعادة النظر في ميزانية المؤسسات التربوية، ذلك لأن إنجاح الدخول المدرسي المقبل، مرهون برفع الميزانية، على اعتبار الصعوبة الكبيرة التي تواجه مسيري المؤسسات بسبب ضح الميزانية.

وأكدت المتحدثة أن مدير المؤسسة ملزم بتوجيه نسبة 80 بالمائة من ميزانية المؤسسة لدفع تكاليف الغاز والكهرباء والهاتف والانترنيت، في حين تستهلك نسبة 20 بالمائة في اقتناء مواد التنظيف والتعقيم كمادة الجافيل، والأقلام والأوراق التي ارتفع سعرها، الأمر الذي أخل بتوازن الميزانيات، خاصة في الشق المتعلق بترميم المدارس أو السكنات الوظيفية إذ أضحى رئيس المؤسسة ومنذ سنوات ملزم بدفع التكاليف الخاصة بترميم مسكنه، في حين يلجأ مديرون آخرون إلى هجرة سكناتهم الوظيفية.

وبخصوص الباب الخاص “بالإطعام المدرسي”، أكدت المتحدثة بأن شح الميزانية أثر سلبا على نوعية الوجبات الغذائية المقدمة للتلاميذ، إذ أضحى المدير ملزم بالتقليص والتغيير في لائحة الوجبات بشكل يومي، للتكيف وتفادي غلق المطاعم المدرسية في حين أضحى “باب التكريمات” منذ سنوات متكفل به من طرف جمعيات أولياء التلاميذ وبعض أولياء التلاميذ.

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