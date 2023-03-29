شخصان يزوّران الملف الإداري لمتوفاة لسحب أموالها بقسنطينة

توفيت في البقاع المقدسة أثناء أدائها لمناسك العمرة

مكّنت التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس عشر بأمن ولاية قسنطينة، من إماطة اللثام عن هوية ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 سنة و48 سنة، من بينهم امرأة، تورطوا في سحب مبلغ مالي بالعملة الصعبة من الحساب البنكي لامرأة متوفية، بعد تزوير وثائقها الشخصية، بمساعدة من إحدى قريباتها.

القضية تم فك خيوطها بعد تلقي مصلحة الأمن الحضري الخامس عشر، لبلاغ من موظف بإحدى الوكالات البنكية بمدينة قسنطينة، بشأن قيام أحد الأشخاص بسحب مبلغ مالي بالعملة الصعبة من حساب سيدة توفيت بالأراضي السعودية أثناء أدائها لمناسك العمرة، مضيفا في تصريحه أن ابنها سبق له وأن أبلغ عن وفاتها للبنك منذ فترة.

مباشرة وعلى إثر ذلك البلاغ، تنقل عناصر الشرطة إلى البنك أين قاموا بتوقيف المشتبه فيه، الذي تم ضبط بحوزته وثائق مزورّة من بينها وكالة استخدمها في عملية سحب المبلغ المالي، ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري الخامس للتحقيق معه، والذي كشف بأنه قام بسحب مبلغ 650 أورو من حساب السيدة المتوفية باستعمال وكالة مزورة قام بتحريرها من أجل التصرف المطلق في جميع الأمور الإدارية المتعلقة بالحساب البنكي للضحية.

كما كشفت التحقيقات بأن المشتبه فيه قام بتزوير وثائق هويته الشخصية، بانتحال صفة ابن السيدة المتوفية، وكذا تزوير رخصة سياقة قام بسرقتها وسلمها لشخص مختص في عمليات التزوير الذي تم توقيفه أيضا خلال مجريات التحقيق. باستمرار التحريات والتعمق أكثر في التحقيق، تم توقيف امرأة وهي قريبة السيدة المتوفية، لقيامها بمنح بطاقة تعريف المتوفاة ورقم حسابها البنكي للمشتبه فيه الأول لغرض سحب المبلغ المالي من الحساب البنكي مستغلة بذلك معرفتها الجيدة بالمتوفاة وأفراد عائلتها. العملية مكّنت من حجز مجموعة من الوثائق الإدارية المزورّة، تتمثل أساسا في رخصة سياقة، وعقد وكالة، بالإضافة إلى نسخة من بطاقة تعريف وطنية مزورة، وشهادتين عائليتين للحالة المدنية. المشتبه فيهم وبعد إتمام إجراءات التحقيق الإبتدائي تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية وإدارية، وانتحال هوية الغير بغرض السرقة بسحب مبلغ مالي من حساب بنكي لشخص متوفى، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة والذي أحالهم على قاضي التحقيق.