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الجزائر

شخصيات دينية تشيد بمواقف الجزائر الداعمة لقضايا الأمة الإسلامية

الشروق أونلاين
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شخصيات دينية تشيد بمواقف الجزائر الداعمة لقضايا الأمة الإسلامية
أرشيف/ح. م
أشادت شخصيات دينية بمواقف الجزائر الداعمة لقضايا الأمة الإسلامية وهذا على هامش تدشين جامع الجزائر اليوم، الأحد 25 فيفري 2024.

أشادت شخصيات دينية بمواقف الجزائر الداعمة لقضايا الأمة الإسلامية وهذا على هامش تدشين جامع الجزائر اليوم، الأحد 25 فيفري، بإشراف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أعرب نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عصام البشير، عن شكره للجزائر نظير “وقفاتها الصادقة والمشرفة مع قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”. موضحا أن موقف الجزائر في الأمم المتحدة “يعبر عن نبض الأمة الإسلامية وتطلعاتها”.

المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي القسم الآسيوي من روسيا الاتحادية، الشيخ نفيع الله عشيروف، من جهته أكد أن “مسلمي روسيا يفتخرون بجهود الدبلوماسية الجزائرية في دعم القضية الفلسطينية ويثمنون وقوف الجزائر الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأضاف عشيروف أن الجزائر التي أعطت “أعظم نموذج للجهاد عبر تاريخها، تواصل اليوم جهادها في نصرة الشعب الفلسطينية على مستوى منظمة الأمم المتحدة”.

أما الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محمد الصلابي، فثمن “وقوف الجزائر ورئيسها مع كافة الشعوب المستضعفة في العالم وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية أمام أنظار العالم”.

كما دعا  الدول الإسلامية إلى أن “تحذوا حذو الجزائر في تفاعلها الإيجابي مع كل ما يتعلق بالأمة العربية والإسلامية ودفاعها عن مصلحة الشعوب وحقوقها في العيش في كنف الرفاه والسلام”، حسب ما نقلته ذات الوكالة.

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