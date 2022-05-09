شخصيات فلسطينية تطلق “نداء القدس” لدعم جهود الجزائر لإنهاء الانقسام

أعلنت شخصيات فلسطينية يوم الأحد عن إطلاق “نداء القدس” لدعم جهود الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد أعلن عن “نداء القدس” في خلال مؤتمر أقامته هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام، والتجمع الفلسطيني للمستقلّين.

وجرى المؤتمر في جامعة القدس، بمشاركة عدّة شخصيات فلسطينية وممثلين عن فصائل المقاومة.

وقال منسّق المؤتمر طاهر الديسي في كلمته أمام الحضور:”نطلق من القدس صرخة ونداء لكافة الفصائل والقوى لإنهاء الانقسام وإنجاح جهود الجزائر”.

وقد عزف النشيد الوطني الجزائري في المؤتمر، بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 1945. كما قرأ الحضور “فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء”.

بوغالي عن اجتماع الفصائل بالجزائر: الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني

في 13 مارس 2022، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إنّ الرئيس تبون يسعى للمّ الشمل الفلسطيني. من خلال احتضان اجتماع جامع للفصائل الفلسطينية بالجزائر.

جاء ذلك في كلمة بوغالي لدى افتتاح اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي. في قصر المؤتمرات الدولي بالجزائر.

وأكّد بوغالي في كلمته أنّ “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل. هو أول التحديات التي تواجه دول المنظمة”. داعيا لتجديد “الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأضاف بوغالي يقول إنّ الرئيس تبون “يسعى للمّ الشمل الفلسطيني. من خلال اجتماع كل الفصائل في الجزائر للوصول إلى توافق فلسطيني وطني”.