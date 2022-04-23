شخص يزعم أنه إمام ويسيء لبنات المسلمين.. مصالح الشؤون الدينية تصدر بيانا بشأن الفيديو

نفت وزارة الشؤون الدينية، السبت، أن يكون الشخص الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو له وهو يسيء لبنات المسلمين أن يكون إماما أو منتسبا للقطاع.

وأوضحت لمديرية الشؤون الدينية لولاية الجزائر في بيان لها ، أن المعني الذي “ادعى أنه إمام لا يعد كذلك ولا متطوعا وكل الكلام الذي وسم به بنات المسلمين مردود عليه”.

وأشار البيان، إلى أن مساجد الجمهورية في 58 ولاية وأئمتها يتبرؤون من هذا الإفك الذي نشره هذا الشخص “ب.ف” في الفيديو.

ودعت الوزارة، إلى ضرورة التثبت في نقل الأخبار قبل تصديقها، محذرة من حملات زرع بذور الفرقة بين أبناء الوطن، وتشويه أخلاق الشعب الجزائري المسلم باستغلال هذه الوسائط الاجتماعية.