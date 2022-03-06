“شد الحزام” في إعداد ميزانيات المدارس

تعليمات بتحصيل إيرادات إيجار السكنات الوظيفية

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديري المؤسسات للطورين المتوسط والثانوي، الشروع في إنجاز مشاريع ميزانياتها الأولية للموسم القادم باعتماد الإعانات المحددة في مقررات الاستفادة لكل مؤسسة تربوية والإيرادات الذاتية، وإرسالها قبل 31 مارس الجاري، مع الالتزام بترشيد النفقات و”شد الحزام”، خاصة في مجال نفقات التسيير، وطالبت بتسريع وتيرة تحصيل إيرادات إيجار السكنات الوظيفية.

ترشيد استهلاك الكهرباء واعتمادات إضافية لتجديد الأثاث المدرسي

دعت مديرية الموارد المالية والمادية بوزارة التربية، في مراسلة رقم 118 مؤرخة في الفاتح مارس الجاري، مديري المتوسطات والثانويات، بناء على المرجع، المتعلق بالمحاسبة العمومية، إلى التقيد ببعض الإجراءات عند إعداد مشاريع ميزانيات مؤسساتهم، ويتعلق الأمر “بالإيرادات” المرتبطة بنشاطات المؤسسة، إذ أمرتهم بالعمل على تحصيل الإيرادات المقدرة في الميزانية في نفس السنة المالية، خاصة تلك المتعلقة بإيرادات إيجار السكنات الوظيفية واستهلاك الكهرباء والغاز والماء بكل الوسائل القانونية، تطبيقا للأحكام والتسعيرات التي تضمنها المنشور.

تقليص استهلاك الماء والأنترنيت والتدفئة

وبخصوص النفقات، أمرت المديرية مسؤولي المؤسسات التعليمية، اعتماد العقلانية والصرامة، في تسيير المخصصات المالية والانضباط الميزانياتي، والعمل على ترشيد النفقات العمومية باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك.

ووجهت المديرية تعليمات لترشيد النفقات المرتبطة بالتسيير، بدءا بتقليص تكاليف استهلاك الطاقة والماء والهاتف وأعباء استخدام الانترنيت والمكيفات الهوائية والتدفئة، وتحسيس الجميع من حراس وعمال وموظفين وأساتذة وتلاميذ، بضرورة الاقتصاد في استهلاك الطاقة، والاكتفاء بتشغيل الإنارة الخارجية للمؤسسة بالقدر الضروري وتفادي التبذير في استهلاك الكهرباء.

وطلبت المديرية من مسؤولي المتوسطات والثانويات، إعادة إبرام عقود اشتراك مع مصالح “سونلغاز” حسب الطاقة اللازمة لضمان السير الحسن للمؤسسة، نظرا للتكاليف الباهظة التي تتحملها المؤسسات التعليمية سنويا، جراء الاشتراك في المحولات الكهربائية ذات القوة العالية.

24 ألف دينار لتغذية كل تلميذ

وفي باب الأدوات والأثاث، منحت الوصاية صلاحيات كاملة للمديرين، لتخصيص اعتماد إضافي لتجديد الأثاث والعتاد، وجددت تأكيدها في مجال نفقات الإطعام، بأن مبلغ الاعتماد المالي لسنة 2020 لكل تلميذ في مجال التغذية، حدد بـ24 ألف دينار لكل تلميذ مستفيد من النظام الداخلي و12 ألف دينار لتلميذ نصف داخلي، فيما لفتت انتباه مسؤولي المؤسسات بأن اعتمادات التغذية يجب أن تتم وفق قاعدة حساب معدل التلاميذ المستفيدين فعليا بصفة يومية، ثم يتم استخراج المعدل الشهري ومنه الفصلي، تماشيا والتدابير المتخذة في الدراسة “بالتفويج” لتحقيق التباعد للوقاية من الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية استغلال الاعتمادات المالية للتغذية، وإعادة توزيعها ستتم نهاية الفصل الثاني وقبل الدفعة الرابعة، ولهذا يتعين الحرص على احترام المقاييس المطبقة، على اعتبار أن هذه الاعتمادات تعتبر ذات تخصيص خاص يخضع تحويلها إلى ترتيبات المنشور رقم 29، المتضمن المدونة النموذجية لميزانية تسيير المؤسسات التربوية. واشترطت الوزارة على المديرين إعداد مشاريع الميزانيات الأولية في ثلاث نسخ.