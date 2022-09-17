شراء الكتاب المدرسي “إلكترونيا” بداية من هذا الموسم

كشف وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، أنه أصبح بالإمكان تسديد ثمن الكتاب المدرسي عن طريق الدفع الالكتروني .

وأوضح بلعابد، السبت، أنه تم توقيع اتفاقية بين الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ومؤسسة بريد الجزائر حول الدفع الالكتروني لبيع الكتاب المدرسي ستدخل حيز التنفيذ تزامنا مع الدخول المدرسي المقرر الاربعاء المقبل.

وأوضح بلعابد أن الخدمة ستدخل حيز التنفيذ بداية من 21 سبتمبر الجاري.

وسيتم “الاعتماد على البطاقة الرقمية لبريد الجزائر ممثلة في البطاقة الذهبية, والحوالات البريدية في هذه العملية”, التي سيستفيد منها كافة منخرطي فضاء الأولياء الخاص بالمنصة الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

من جانبه أكد وزير البريد الاتصالات السلكية واللاسلكية بيبي تريكي, أن هذه المبادرة التي تأتي دعما لقطاع التربية الوطنية ,تندرج في اطار التنسيق الحكومي بين مختلف القطاعات “.

ومن شأن هذا الاجراء (الدفع الالكتروني لبيع الكتاب المدرسي), ” التخفيف من معاناة الأولياء في دفع مستحقات الكتاب المدرسي و حمل سيولة الأموال”.