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الجزائر
اتفاقية بين "الغرفة الوطنية" ومصرف السلام

شراء المقرات بالتقسيط “الحلال” لفائدة الموثقين

إيمان كيموش
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شراء المقرات بالتقسيط “الحلال” لفائدة الموثقين

وقّع مصرف “السلام الجزائر” اتفاقية مع الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين تمكّن هؤلاء من شراء مكاتبهم بالتقسيط وفق الخدمة المصرفية الجديدة الموجّهة للمهنيين، “ليزبرو للعقار”.

وكشف المدير العام لمصرف السلام الجزائر، ناصر حيدر، خلال الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، المنظمة بالمقر المركزي للمصرف في دالي إبراهيم بالعاصمة، أن الخدمة الجديدة المعروضة على الموثقين من خلال الاتفاقية الموقّعة، ستفتح المجال للموثقين لشراء مكاتبهم بالتقسيط أي بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك في مدة تصل إلى 20 سنة، وهي صيغة تعتمدها الهيئة الشرعية للمصرف.

وحسب المعطيات التي وفرها المصرف، في بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه، فإن خدمة “ليزبرو للعقار” هي منتج جديد يطلقه المصرف لفائدة أصحاب المهن الحرة ويسمح لهم بامتلاك مقرات نشاطاتهم المهنية من خلال تمويل يصل إلى 20 سنة، وفق صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد يصل التمويل 90 بالمائة من قيمة العقار، بشرط أن يتم تسديد المستحقات وفق دفعات ثابتة شهرية، وأن تتوفر في المهني الراغب في الاستفادة من الخدمة إثبات سنتين من النشاط على الأقل مع تصريح حقيقي للميزانية الضريبية يرافقه توطين كلي أو جزئي لرقم الأعمال لدى مصرف السلام الجزائر.

وعن المزايا المحفزة للموثقين للإقبال على خدمة “ليزبرو للعقار”، قال ممثل الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين، رمضان بوقفة، إن الموثقين سيجدون من خلال الخدمة ذاتها فرصة لشراء مقراتهم بالتقسيط بدل دفع تكلفة الإيجار من جهة وتجنّب ما يخلفه تغيير المقرات من مشاكل، فالخدمة محفزة من الناحية العملية وكذا من الناحية المالية، حسب ما أكده رمضان بوقفة.

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