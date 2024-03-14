شراء سيارات فيات.. اتفاقية تعاون بين بنك البركة و”ستيلانتيس”

أعلن بنك البركة الجزائري عن توقيع اتفاقية تعاون في مجال تمويل السيارات مع مجمع “ستيلانتيس الجزائر” المالك لعلامة “فيات”.

وأوضح البنك في بيان له أن التعاون جاء بهدف تطوير عرض تمويل إسلامي تنافسي مشترك لصالح العملاء الخواص لشبكتي البركة وستيلانتيس الجزائر من مشتري سيارات العلامة التجارية “فيات” المنتجة والمسوقة محليا.

ويتيح القرض فرصة شراء سيارة البركة وسداد سعر البيع على مدى خمس سنوات، على ألا تتجاوز الدفعة الشهرية لقرض السيارة الإسلامي 30٪ من الدخل الشهري الثابت.

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