-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

شراء سيارات فيات.. اتفاقية تعاون بين بنك البركة و”ستيلانتيس”

الشروق أونلاين
  • 262
  • 0
شراء سيارات فيات.. اتفاقية تعاون بين بنك البركة و”ستيلانتيس”

أعلن بنك البركة الجزائري عن توقيع اتفاقية  تعاون في مجال تمويل السيارات مع مجمع “ستيلانتيس الجزائر”  المالك لعلامة “فيات”.

وأوضح البنك في بيان له أن التعاون جاء بهدف تطوير عرض تمويل إسلامي تنافسي مشترك لصالح العملاء الخواص لشبكتي البركة وستيلانتيس الجزائر من مشتري سيارات العلامة التجارية “فيات” المنتجة والمسوقة محليا.

ويتيح القرض فرصة شراء سيارة البركة وسداد سعر البيع على مدى خمس سنوات، على ألا تتجاوز الدفعة الشهرية لقرض السيارة الإسلامي  30٪ من الدخل الشهري الثابت.

مزيد من التفاصيل عبر الرابط: https://www.albaraka

مقالات ذات صلة
الأسواق الجوارية الرمضانية.. ملاذ المواطن

الأسواق الجوارية الرمضانية.. ملاذ المواطن

بلعريبي يوجه تعليمات صارمة للتقرب من المواطنين

بلعريبي يوجه تعليمات صارمة للتقرب من المواطنين

فضيحة النقل البحري للمسافرين أمام القضاء مجددا

فضيحة النقل البحري للمسافرين أمام القضاء مجددا

مطالب في فرنسا بـ”تعويض” الحركى الذين بقوا في الجزائر!

مطالب في فرنسا بـ”تعويض” الحركى الذين بقوا في الجزائر!

شركات الطيران ملزمة بإرسال بيانات المسافرين

شركات الطيران ملزمة بإرسال بيانات المسافرين

المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان في الجزائر

المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد