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الجزائر

شراء سيارات فيات.. بنك البركة يطلق عرضا خاصا بشهر رمضان”

الشروق أونلاين
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شراء سيارات فيات.. بنك البركة يطلق عرضا خاصا بشهر رمضان”

أطلق بنك البركة عرضا استثنائيا للراغبين في اقتناء سيارة من علامة فيات خلال شهر رمضان المبارك.

ويتمثل العرض حسب منشور للبنك عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” في تخفيض بنسبة 30 بالمائة على الهامش الربحي.

ودعا البنك زبائنه الراغبين في الإستفادة من العرض أو الحصول على مزيد من المعلومات إلى الاتصال بأرقامه الهاتفية.

وفي 14 مارس، أعلن بنك البركة الجزائري عن توقيع اتفاقية  تعاون في مجال تمويل السيارات مع مجمع “ستيلانتيس الجزائر”  المالك لعلامة “فيات”.

وأوضح البنك في بيان له أن التعاون جاء بهدف تطوير عرض تمويل إسلامي تنافسي مشترك لصالح العملاء الخواص لشبكتي البركة وستيلانتيس الجزائر من مشتري سيارات العلامة التجارية “فيات” المنتجة والمسوقة محليا.

ويتيح القرض فرصة شراء سيارة البركة وسداد سعر البيع على مدى خمس سنوات، على ألا تتجاوز الدفعة الشهرية لقرض السيارة الإسلامي  30٪ من الدخل الشهري الثابت.

مزيد من التفاصيل عبر الرابط: https://www.albaraka

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