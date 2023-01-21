شرائح قياس السكري في الجزائر دقيقة وفعالة

كانت محل شكاوى من قبل المرضى.. أطباء يؤكدون في أوّل دراسة:

يعتبر قياس نسبة السّكر في الدم أمرا مهما جدا في المسار العلاجي لمرضى السكري وهذا ما يتم عن طريق أجهزة وشرائح قياس تقدم نتائج دقيقة يعتمد عليها المريض في تحديد كمية الأنسولين التي يأخذهها يوميا عن طريق الحقن.

وعادة ما يشتكي مرضى السكري من عدم دقة النتائج المتحصل عليها وتذبذبها ما جعل كثيرا منهم يشككون في نوعية الأجهزة والشرائح المستعملة، خاصة وأن الأمر حرج جدا على وضعهم الصحي وقد يعرضهم لمخاطر تصل حد الموت.

أول دراسة تكشف عن دقة قياس شرائح “فيتال كاير” بنسبة 99.4

وفي هذا الإطار، كشفت دراسة حديثة، تم عرضها، السبت، بالعاصمة، أجريت على مستوى مصلحة السكري بمستشفى مصطفى باشا الجامعي حول فعالية ودقة شرائح قياس السكر في الدم “فيتال تشيك” عن فعالية ودقة تناهز 99.4 بالمائة وفق معايير “إيزو” 2013.

الدراسة التي أشرف عليها البروفيسور عزّوق والدكتور باروس والدكتور اعويش أجريت على 110 مريض بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بـإجراء 660 اختبار قياس أي 6 مرات لكل مريض، 32 بالمائة منهم نساء، وتتراوح أعمار العينات التي خضعت للدراسة بين 30-70عاما، حيث دامت نحو شهرين كاملين.

وفي هذا السياق، أفاد البروفيسور باروس حسام أستاذ محاضر في طب الغدد والسكري بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، في تصريح للشروق، أنّ الدراسة تبحث عن الدقة في قياس السكر للشرائح المستعملة من قبل المريض الجزائري والمصنعة في الجزائر وما إذا كانت تنطبق عليها المعايير الدولية وهي أوّل دراسة من نوعها في الجزائر منذ انطلاق التصنيع المحلي وكان من الضروري وجود دراسات مماثلة.

ونبّه باروس إلى أنّ المشكل لا يكمن في الجهاز وإنما في شرائح القياس، لذلك فإن الدراسات تخص هذا النوع من المستلزمات، كما أنّ تغيير الوقت ولو بلحظات يتسبب في تغيير النسبة ولذا نقول أنّ “+أو – 15 بالمائة” هي مقبولة علميا.

نصائح هامة لقياس دقيق للسكري

وأكد البروفيسور باروس أنّ السكري يعرف انفجارا في الجزائر واكتشافه يتم عن طريق تحاليل دورية سواء في العمل أو المدرسة، كما أنّ التحليل الصحيح للكشف عن الإصابة يجب أن يتم في المخبر وبعدها تتم المتابعة الذاتية بواسطة الجهاز.

وقدّم المختص جملة من النصائح للمرضى من أجل الحصول على نسبة قياس صحيحة ودقيقة أهمها غسل الأيدي جيدا وتجنب استعمال الكحول لتطهير مكان الوخز، لأنّها قد تعطي نتائج خاطئة، ونصح أيضا بعدم خلط قطرة الدم بالماء أو أي مكون آخر، لأن ذلك يغير النتائج، مع الحرص على عدم مقارنة النتائج بأجهزة متعددة أو أخذ القياس مرات عديدة في الوقت نفسه، لأنه حتما سيجد النتيجة مختلفة، فالنسبة، كما قال، تتغير من وقت لآخر ومن جهاز لآخر.

وأكد المختص على ضرورة عدم ترك علبة الشرائح مفتوحة لوقت طويل جدا، لأن التعرض للهواء والرّطوبة يؤثران على مصداقية النتائج، فعند فتح العلبة يجب الاستعمال مباشرة والغلق بعد الاستعمال.

مصداقية الشرائح تطمئن الطبيب والصيدلي وتحدد خياراته

من جانبه، أفاد الدكتور أعويش سمير المشرف أيضا على الدراسة أن هذه الأخيرة طمأنت الطبيب والصيدلي بشكل أخص، لأنه يحتار أي جهاز ينصح به مريضه الذي يعتبر أوّل المستفيدين من الدراسة في ظل تداول شكاوى عن نماذج غير فعّالة وهذا له تأثير نفسي سلبي، ومن المرضى من تخلوا نهائيا عن القياس ما يؤثر على توازن السكري ويعرضه لمخاطر صحية.

ودعا المختص بقية المتعاملين المحليين في السوق الوطنية إلى إجراء مثل هذه الدراسات لمعرفة نوعية ودقة أجهزته وطمأنة الأطباء والصيادلة والمرضى.

وركّز أعويش على أهمية إنجاز دراسة عن دقة المنتج في الجزائر وحيازة شهادة “إيزو 2013” رغم امتلاكها في البلد الأصلي، لافتا الانتباه الى أنّ هيئة عالمية أمريكية هي التي ستتولى تقديم شهادة إيزو 2013 للدراسة محل العرض وتأكيد نتائجها، حيث تحتفظ مصلحته بمسار الدراسة والعينات لخمس سنوات على الأقل تحسبا لأية زيارات تدقيقية ورقابية من قبل الهيئة الأمريكية.

الحصول على “إيزو” يعزّز ثقة المريض ويسمح بالتصدير

وإلى ذلك، أفاد زبير طبلول المدير العام “لفيتال كاير” للشروق أنّ مؤسسته التي تتواجد في الجزائر منذ 2016 متخصصة في إنتاج المستلزمات الطبية بالأخص شرائح قياس السكر في الدم وتعد هذه الدراسة الثانية للشركة في مجال تحديد دقة منتجاتها وفق معايير “إيزو 15197”.

وأوضح المتحدث أنّ الدراسة لم تكن إلزامية إدارية أو تنظيمية وإنما هي استجابة لمطالب المهنيين في قطاع الصحة في المدة الأخيرة نظرا لما يستقبلونه من شكاوى أريد من خلالها تعزيز ثقة المريض والطبيب والصيدلي وتمت في مركز واحد بمستشفى مصطفى باشا، مع تحديد العوامل التي قد تؤثر على نوعية النتيجة.

وتكمن القيمة المضافة لهذه الدراسة، حسب محدثنا، إلى جانب طمأنة المهنيين بجودة المنتج ومصداقيته أيضا بالحصول على شهادة إيزو 2013 للتمكن من تصدير المنتج نحو أسواق خارجية وفق توصيات السلطات الصحية في الجزائر واستراتيجية وزارة الصناعة الصيدلانية ضمن توصيات رئيس الجمهورية.