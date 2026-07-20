شراكة بحثية جديدة بين “صيدال” وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

وقعت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع مجمع “صيدال” تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، من خلال إطلاق مشاريع بحثية مشتركة وتبادل الخبرات ومرافقة الطلبة والباحثين.

وجرى التوقيع على الاتفاقية، التي تندرج في إطار تجديد التعاون القائم بين الطرفين، أمس الأحد بحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات، إلى جانب إطارات من مجمع “صيدال”.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار منظم للتعاون بين الجامعة والمجمع في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبر تطوير مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الكفاءات والخبرات، ودعم الطلبة والباحثين، بما يعزز الابتكار ويربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي.

كما تنص الاتفاقية على تنظيم أنشطة علمية وتقنية ذات اهتمام مشترك، بما يسهم في تثمين نتائج البحث العلمي، وتعزيز التكامل بين المجالين الأكاديمي والمهني، إلى جانب إتاحة الفرصة لطلبة الجامعة لإنجاز تربصات نهاية الدراسة داخل مجمع “صيدال”.

وأكد مدير جامعة هواري بومدين، جمال الدين أكراتش، أن الجامعة تسعى إلى أن تكون “قاطرة للنمو الاقتصادي الوطني”، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لتعاون مستمر بين الطرفين تُوج بعدة اتفاقيات سابقة، بالنظر إلى مكانة الجامعة كقطب امتياز في تخصصات الهندسة الصيدلانية والبيولوجيا والكيمياء الصيدلانية.

وأوضح أن التعاون بين الجامعة و”صيدال” أثمر تبادلًا مستمرًا في مجالات تربص الطلبة، وتوظيف الخريجين، وإنجاز البحوث المشتركة، وتنظيم الدورات التكوينية لفائدة إطارات المجمع، مثمنًا النتائج التي تحققت في هذا الإطار.

وشدد أكراتش على أهمية انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي، لاسيما في مجال صناعة الأدوية، بما يواكب جهود الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التوجه نحو التصدير من خلال الارتقاء بالجودة والريادة.

من جهتها، أكدت مديرة مركز البحث والتطوير والابتكار، ممثلةً عن مجمع “صيدال”، سهام عوابدي، أن الاتفاقية ترمي إلى تعزيز جسور التعاون بين الجامعة الجزائرية والمؤسسة الاقتصادية، من خلال إنجاز مشاريع بحثية مشتركة، ومرافقة الطلبة والباحثين، وتنظيم ملتقيات علمية ذات اهتمام مشترك، بما يسهم في تثمين الكفاءات الوطنية ودعم تطوير الصناعة الصيدلانية.