شراكة بين الجزائر وسوريا في مجال تسويق غاز البترول المسال (GPL)

بحث وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس، مع سفير سوريا لدى الجزائر نمير الغانم، إمكانيات الشراكة والاستثمار بين البلدين في مجال الطاقة، لا سيما في قطاعات المحروقات وتسويق غاز البترول المسال.

كما تحادث الطرفان حسب بيان للوزارة، إلى مجالات إنتاج الكهرباء، والنقل والتحويل الكهربائي، والصيانة، والتكوين، وتصنيع المعدّات، والطاقات المتجددة.

وتطرق الوزير عرقاب مع السفير السوري أيضا إلى “فرص التعاون الكبيرة القائمة في قطاع المناجم، لا سيما في مجال استغلال الفوسفات وتحويله”، مذكّرا بـ”استعداد الجزائر لتطوير وتعميق التعاون الثنائي مع سوريا”.

وأسفر اللقاء عن اتفاق على “تشكيل مجموعة عمل فنية من الوزارتين المسؤولتين عن الطاقة والمناجم، لتتولى مهمة وضع خارطة طريق لضمان تحقيق النقاط المذكورة”.

عرقاب يبحث إمكانيات الشراكة مع كوريا الجنوبية في مجال المحروقات

وفي 31 جويلية 2022، استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب سفير كوريا الجنوبية بالجزائر كيم تشانغ مو، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز.

وجاء في بيان للوزارة أن الوزير عرقاب استغرض مع السفير الكوري “العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، ومشاريع الشراكة الجارية في الجزائر”.

“كما ناقش الطرفان آفاق الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء، وإمكانيات التعاون والشراكة في مجال المحروقات”.

“وأبدى الطرفان الإرادة المشتركة بين البلدين لتعزيز تعاونهما، وتطوير شراكات متبادلة المنفعة، تركز على المشاريع التي تدمج إتقان تقنيات الإنتاج، ونقل المعرفة والخبرة، والتكوين والإدماج الوطني”، يضيف البيان.