شراكة بين الكاف و”تيك توك” لضمان تغطية خاصة لكان الكامرون

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” الخميس، عن الشراكة الأولى من نوعها مع شركة “تيك توك” وذلك لتغطية أبرز اللحظات المتميزة والأهداف في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تنطلق في التاسع من جانفي الجاري في الكاميرون.

وبحسب بيان الكاف فإن هذه الشراكة هي أول شراكة تجارية تطلقها شركة تيك توك في إفريقيا دعما للأحداث الرياضية داخل القارة السمراء على مدار العام 2022 بداية من بطولة أمم إفريقيا التي ستقام مطلع الشهر الجاري.

وستسمح الشراكة للجماهير بالاحتفال بلحظات البطولة المميزة، مع كل شيء بدءًا من المحتوى والأحداث البارزة قبل وبعد المباراة، إلى التحديات المتعلقة بكرة القدم.

وأشار البيان إلى أن TikTok سيقدم لمستخدميه طرقًا جديدة لإنشاء محتوى كرة القدم الأفريقية والتفاعل معها، مع تأثيرات رائعة داخل التطبيق، ومركز خاص للبطولات بالإضافة إلى ميزات وفلاتر رائعة ليستمتع بها مجتمع كرة القدم.

وترى تيك توك أن عدد متابعي حساب الكاف على المنصة والذي يزيد عن 1.4 مليون متابع أصبح بمثابة الوجهة الهامة والمتميزة بالنسبة لجماهير الكرة الإفريقية خلال البطولة أو بعدها لمتابعة كافة اللحظات المتميزة.

فيما قال الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينجو أومبا: “نحن سعداء حقًا بانضمام TikTok كشريك رسمي، هناك طلب كبير على محتوى كرة القدم في إفريقيا، وبالتعاون مع TikTok، يمكننا تشجيع المجتمع عبر الإنترنت للمشاركة وإنشاء نوع المحتوى الذي سينقل كلا العلامتين التجاريتين إلى أسواق جديدة.

وأضاف “نتطلع إلى العمل مع TikTok في إنشاء تجارب كرة قدم أفريقية حقيقية للجماهير في جميع أنحاء العالم”.